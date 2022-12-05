Россия и Беларусь изменили соглашение о военном сотрудничестве: Латушко озвучил возможные версии

Накануне глава минобороны России Сергей Шойгу прилетел в Беларусь, где встретился с белорусским министром обороны Виктором Хрениным и президентом страны Александром Лукашенко. Этот визит был незапланированным и неожиданным.

По мнению главы Объединенного переходного комитета Беларуси Павла Латушко, договоренность о встрече появилась за несколько часов или за ночь перед визитом. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

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Более того, изменения в соглашении были подписаны прямо в аэропорту в Мачулищах, и сразу же после этого Шойгу поехал к Лукашенко во дворец – там даже видно, что бушлаты за министрами обороны несут адъютанты. Соответственно, говорит Латушко, гостей там не ожидали с точки зрения протокола.

Тревожный визит

Как отметил белорусский оппозиционер, решение о внесении изменений в соглашение от 1997 года о порядке управления региональной группировкой войск было принято 29 августа. Тогда Путин предоставил Шойгу соответствующие полномочия. Безусловно, после этого предусмотрен переговорный процесс. Но фактически Лукашенко три месяца выдерживал паузу, прежде чем подписать изменения.

Соглашение предусматривает порядок управления общей группировкой в военное время, а также взаимодействие вооруженных сил двух стран в мирное время. Пока с точки зрения ситуации в Беларуси он может трактоваться не совсем как военное время, по крайней мере, по мнению Шойгу, Путина или Лукашенко,

– замечает Латушко.

Кстати, добавляет он, Лукашенко впервые публично признал, что его режим осуществляет подготовку военнослужащих России, которые впоследствии отправятся на войну в Украину. Он признается в тех преступлениях, которые совершил.

Латушко также отметил, насколько встревожены и растеряны участники встречи. Такое впечатление, что Лукашенко сам подписал себе обвинительный приговор.

"Важно, что сначала Шойгу встречался с Лукашенко один на один. Да, впоследствии был расширен состав. Я так понимаю, что Шойгу передал что-то конфиденциальное Лукашенко лично от Путина, без свидетелей", – убежден Павел Латушко.

Конечно же, подчеркивает он, изменения подписываются под грифом, поэтому очень сложно говорить о чем-то конкретном. Однако важно что говорит Лукашенко:

Он заводит нарратив о "единой армии".

Он говорит о том, что "по данным наших спецслужб они (Украина, Запад и США) не хотят договариваться, а будут держаться до последнего украинца, поляка или добровольца".

"Учитывая это, мы будем строить дальнейшие действия".

Фактически Лукашенко применяет инструмент угрозы силой. Такой подход он уже показал в Ереване: "Мы уничтожим всю страну, если они не пойдут на переговоры". Сейчас наращивается соответствующее информационное пропагандистское давление.

Какие сценарии рассматриваются

Белорусский оппозиционер акцентировал, что обсуждение и подписание состоялось в субботу, а Лукашенко никогда не проводит рабочие встречи в выходные. По некоторым данным, самолет Шойгу улетел с военного аэродрома под Минском в 20 часов, но кортеж Лукашенко выехал около полуночи. Вероятно, после встречи с Шойгу один на один Лукашенко оставил у себя Хренина и весь секретариат Совбеза Вольфовича, чтобы обсудить реализацию подписанного. Речь может идти о:

Общей группировке. Лукашенко может передать право управления ею генштабу России – это, вероятнее всего, принципиальный вопрос;

Военно-техническом сотрудничестве (производство иранских дронов в Беларуси и создание белорусской баллистической ракеты с дальностью поражения до 1000 километров)

Тактическое ядерное оружие.

Латушко отмечает, что ранее Путин и Лукашенко говорили о модернизации самолетов МИГ-25М для несения ядерных боезарядов, а также "Искандерах" двойного назначения. Кроме того, белорусский диктатор заявлял, что "Польша разворачивает ядерное оружие, следовательно, мы будем отвечать также, решение уже принято". Также высокопоставленные офицеры ракетно-артиллерийских войск Беларуси недавно находились на российских полигонах. Там они проходили обучение по хранению, логистике, доставке и обслуживанию именно тактического ядерного оружия.

Если они договорились о перемещении тактического ядерного оружия на территорию Беларуси – это ужасающий сценарий. Понятно, что у спутников мы все это увидим, разведки смогут это отследить. Но факт остается фактом,

– утверждает Латушко.

Инсайдеры также говорят о возможном конфликте между Беларусью и Польшей – локальном конфликте на границе НАТО. "Попытаются продать историю Великой Отечественной войны 2. Им нужно показать, что против России и Беларуси воюет весь Запад, все НАТО", – подытожил председатель Объединенного переходного комитета Беларуси Павел Латушко.