Россия – бешеный пес, которого можно убить "кувалдой", а у нас пока только "камешки"

Я тут смотрю, у некоторых появились уже "победные" настроения, мол, русские уже почти разбиты... Так вот, уважаемые господа, это немного не так, точнее, совсем не так.

Радоваться рано

Для того чтобы понять, что ситуация является именно такой, достаточно посмотреть на мобилизационные ресурсы России (которые, по большому счету, задействованы еще только на пару процентов), а также на наличие ресурсов и общее количество вооружения и военной техники, которые они могут выставить на поле боя немедленно или чуть позже.

Читайте такжн Путину осталось недолго, но память о его преступлениях будет жить дольше, чем он

Эти цифры отнюдь не в нашу пользу…

Кроме того, я думаю, ни у кого не сомневается, что "по цене они не постоят"... Нынешний правящий в Кремле режим, как бешеный пес, который будет нас атаковать до тех пор, пока у него для этого будут силы и средства. А они у него, даже несмотря на то, что мы существенно их подсократили, еще в достаточном, и большем, чем у нас, количестве и объемах.

Да, получив хорошего пинка, это падаль может немного отползти. Но потом, немного зализав раны, восстановив свои силы и способности, оно снова полезет на нас, рыча и давясь слюной. И бросаться на нас "пес" будет пока ему не перебить позвоночник, или не вынести из башки его гнилой мозг, сильным ударом "кувалды".

Мы или они

К сожалению, сейчас добить бешеного зверя в его логове мы не в состоянии. Ведь, ни "рельса", чтобы перебить этой "бешеной собаке" позвоночник, ни "кувалды" для удара ей по голове у нас сейчас нет. И никто из наших союзников нам их давать не торопится и пока не собирается. Потому что само наличие в наших руках такого инструментария их "немного пугает" (а, точнее говоря, вообще сильно тревожит).

Поэтому и "рельс", и саму "кувалду" нам придется выковать самим. А для этого нам нужны 2 вещи – время и подходящий ресурс (проще говоря – финансы и технологии).

Первое можно получить, развалив сейчас это бешеное животное настолько, чтобы оно было вынуждено временно прекратить свои атаки и отползти к себе в будку для восстановления и зализывания ран.

Со вторым все гораздо сложнее. Большие деньги для изготовления "кувалды" придется заработать, причем, делать это придется достаточно быстро и в достаточно внушительных объемах (ведь, хорошая кувалда и стоит изрядно).

Но это еще полдела, нужны также технологии изготовления "кувалды" и "рельса", которые бы надежно гарантировали их качество и смертоносность для бешеного зверя. Конечно, и мастера соответствующие, которые могли бы изготовить, тоже нам нужны.

План действий

Поэтому нам в ближайшее время потребуется принудить врага к окончанию войны на таких условиях, чтобы это не мешало изготовлению необходимого нам на будущее "инструментария", при этом враг, который сейчас превосходит нас по всем статьям, должен быть в настоящее время гарантированно нейтрализованным.

Вот и думайте, как это сделать.

По моему усмотрению, вначале надо хорошо поддравить оркотварину, чтобы она, по крайней мере, на ближайшие 10 лет вообще забыла смотреть в нашу сторону... Для этого вполне можно воспользоваться какой-то подручной "каменью" или, хотя бы, "палкой", которую нам готовы предоставить союзники.

Когда эта тварь заскулит и запросит передышку, вот тогда и нужно немедленно приступать к изготовлению "кувалды". Чтобы непременно успеть до того момента, когда она опять оправится и зарычит... и в следующий раз уже убить ее окончательно.

#Save Ukraine – смотрите обращение Президента Зеленского: