Россия блокирует доступ МАГАТЭ к ядерным объектам на Донбассе

Россия блокирует доступ инспекторов МАГАТЭ к ядерному материалу на временно оккупированных участках Донбасса. Украинская сторона в ТКГ говорит, что это признаки сознательного нарушения Договора о нераспространении ядерного оружия.

Соответствующее заявление сделал глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук. Поэтому Украина вновь подняла этот вопрос в ТКГ.

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Россия блокирует доступ МАГАТЭ

Блокировка доступа инспекторов МАГАТЭ к ядерному материалу на временно оккупированных территориях – это признаки сознательного нарушения Российской Федерацией Договора о нераспространении ядерного оружия,

– заявил Кравчук.

Глава украинской делегации в ТКГ рассказал спецпредставителю главы ОБСЕ Хайди Грау, что в 2020 году причиной непредоставления Украине расширенного заключения по результатам применения гарантий МАГАТЭ стала невозможность проведения инспекции МАГАТЭ на временно оккупированных территориях. Эту инспекцию не осуществили из-за блокирования Россией решения этого вопроса по существу.

Россия нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия

Международное агентство по атомной энергии обеспечивает, чтобы ядерные материалы и оборудование не использовали для военных целей. В МАГАТЭ существует система гарантий – ее основу составляет контроль за использованием ядерных материалов. Именно его осуществляют на местах инспекторы МАГАТЭ.

А вот блокировка доступа инспекторов МАГАТЭ является сознательным препятствием работе организации со стороны России. Вместе с милитаризацией Крыма – это признаки нарушения Россией договора о нераспространении ядерного оружия.

Очевидно, препятствуя деятельности МАГАТЭ в Украине, Россия дискредитирует себя, в первую очередь, как член Агентства и как поставщик ядерных услуг технологий в третьи страны,

– заявили в ТКГ.

Украинская сторона в ТКГ призывает российскую сторону:

разблокировать работу КПВВ со своей стороны;

вернуться к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня;

согласовать план разминирования графику проведения ремонтных работ на ключевых объектах критической инфраструктуры вблизи линии разграничения;

создать безопасные условия для надлежащего функционирования объектов, обеспечивающих потребности гражданского населения.

Также настаивает освободить всех лиц, находящихся оккупантом.

Что такое МАГАТЭ

Это Международное агентство по атомной энергии – ведущий мировой международный правительственный форум научно-технического сотрудничества в области мирного использования ядерной технологии.

По состоянию на апрель 2015 года в состав Агентства входят 164 страны-члены.

МАГАТЭ входит в общую систему международных организаций ООН, а его отношения с ООН базируются на отдельном соглашении от 1959 года.

МАГАТЭ устанавливает стандарты ядерной безопасности и защиты окружающей среды, а также дает странам-членам техпомощь и поощряет обмен научной и технической информацией.

Источник: Это Международное агентство по атомной энергии – ведущий мировой международный правительственный форум научно-технического сотрудничества в области мирного использования ядерной технологии.По состоянию на апрель 2015 года в состав Агентства входят 164 страны-члены.МАГАТЭ входит в общую систему международных организаций ООН, а его отношения с ООН базируются на отдельном соглашении от 1959 года.МАГАТЭ устанавливает стандарты ядерной безопасности и защиты окружающей среды, а также дает странам-членам техпомощь и поощряет обмен научной и технической информацией.Источник: Википедия

Ситуация на Донбассе: коротко