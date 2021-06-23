Россия блокирует доступ МАГАТЭ к ядерным объектам на Донбассе

Россия блокирует доступ инспекторов МАГАТЭ к ядерному материалу на временно оккупированных участках Донбасса. Украинская сторона в ТКГ говорит, что это признаки сознательного нарушения Договора о нераспространении ядерного оружия.
Соответствующее заявление сделал глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук. Поэтому Украина вновь подняла этот вопрос в ТКГ.
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Россия блокирует доступ МАГАТЭ
Блокировка доступа инспекторов МАГАТЭ к ядерному материалу на временно оккупированных территориях – это признаки сознательного нарушения Российской Федерацией Договора о нераспространении ядерного оружия,
– заявил Кравчук.
Глава украинской делегации в ТКГ рассказал спецпредставителю главы ОБСЕ Хайди Грау, что в 2020 году причиной непредоставления Украине расширенного заключения по результатам применения гарантий МАГАТЭ стала невозможность проведения инспекции МАГАТЭ на временно оккупированных территориях. Эту инспекцию не осуществили из-за блокирования Россией решения этого вопроса по существу.Обратите внимание! Международное агентство по атомной энергии обеспечивает, чтобы ядерные материалы и оборудование не использовали для военных целей. В МАГАТЭ существует система гарантий – ее основу составляет контроль за использованием ядерных материалов. Именно его осуществляют на местах инспекторы МАГАТЭ.
Россия нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия
А вот блокировка доступа инспекторов МАГАТЭ является сознательным препятствием работе организации со стороны России. Вместе с милитаризацией Крыма – это признаки нарушения Россией договора о нераспространении ядерного оружия.
Очевидно, препятствуя деятельности МАГАТЭ в Украине, Россия дискредитирует себя, в первую очередь, как член Агентства и как поставщик ядерных услуг технологий в третьи страны,
– заявили в ТКГ.
Украинская сторона в ТКГ призывает российскую сторону:
- разблокировать работу КПВВ со своей стороны;
- вернуться к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня;
- согласовать план разминирования графику проведения ремонтных работ на ключевых объектах критической инфраструктуры вблизи линии разграничения;
- создать безопасные условия для надлежащего функционирования объектов, обеспечивающих потребности гражданского населения.
Также настаивает освободить всех лиц, находящихся оккупантом.
Что такое МАГАТЭ
Это Международное агентство по атомной энергии – ведущий мировой международный правительственный форум научно-технического сотрудничества в области мирного использования ядерной технологии.
По состоянию на апрель 2015 года в состав Агентства входят 164 страны-члены.
МАГАТЭ входит в общую систему международных организаций ООН, а его отношения с ООН базируются на отдельном соглашении от 1959 года.
МАГАТЭ устанавливает стандарты ядерной безопасности и защиты окружающей среды, а также дает странам-членам техпомощь и поощряет обмен научной и технической информацией.
Источник: Википедия
Ситуация на Донбассе: коротко
- 23 июня пророссийские боевики стягивают тяжелое вооружение, нарушив линию отвода, и мешают работать наблюдателям ОБСЕ. В частности, они разместили системы залпового огня, а вблизи бывшего Красного Луча боевики дислоцировала 20 "градов".
- 21 июня генсек ОБСЕ Хельга Шмид заявила, что на деятельность миссии наложены серьезные ограничения. Пророссийские боевики ограничивают деятельность миссии ОБСЕ на Востоке Украины. В частности их не допускают к объектам на "земле".
- 19 июня оккупанты обстреляли Авдеевку. На собственном дворе ранения получил 32-летний местный житель. Мужчине оказывали первую помощь украинские военные.