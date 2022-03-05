Россия блокирует СМИ и соцсети: какие крупные западные вещатели решили уйти от агрессора первыми

Россия постепенно становится отрезанной от мира и превращается в КНДР. Государство-агрессор блокирует СМИ и соцсети, тем самым продолжает ограничивать доступ россиян к правде.

Интересно, что блокируют только оппозиционные средства массовой информации, а помойки, несущие путинскую пропаганду – продолжают работать. Правда, некоторые ведущие западные медиа решили и сами уйти с российского рынка из-за давления в освещении новостей.

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"Дождь"

Сначала 3 марта телеканал "Дождь" объявил об остановке вещания. Канал вещал в России с 2010 года. Его в стране объявили "иностранным агентом" (как и многих других организаций и персон). Это примечание, на которое ряд медиа вынуждены указывать по требованию российских властей.

Как заявила его гендиректор Наталья Синдеева, продолжать работу после принятия в России так называемого закона о фейках станет невозможным

. Этот закон предусматривает до 15 лет лишения свободы за распространение "ложной" информации о действиях российских военных.

Днем ранее сайт телеканала заблокировали по требованию Генпрокуратуры – как раз якобы за "целенаправленную публикацию заведомо ложных сведений о действиях российских военных в рамках спецоперации по защите ДНР и ЛНР".

"Эхо Москвы"

Радиостанция "Эхо Москвы" сообщила, что вынуждена "удалить все корпоративные аккаунты соцсетей и отключить сайт".

После блокировки сайта и ликвидации радиоканала продолжало вещание на ютубе. После объявления об отключении аккаунтов ютюб-канал перестал открываться.

Генпрокуратура также написала, что радиостанция распространяет якобы ложные сведения о так называемой "спецоперации" российских военных в Украине.

"Медуза" и Deutsche Welle

По тому же основанию, что и другие СМИ, в России после начала войны были заблокированы в том числе сайты "Медузы" и Deutsche Welle. Похоже, что российские власти продолжают уничтожать все СМИ, имеющие претензию на независимость.

Кроме того, там заблокировали и популярные украинские новостные сайты, в том числе 24 канала.

Радио Свобода и BBC

Роскомнадзор ограничил доступ жителей России к сайту "Радио Свобода" и российской службе BBC. У большинства жителей государства-агрессора ресурсы СМИ не открываются.

К слову Миллионы людей останутся отрезанными, – в Facebook прокомментировали запрет соцсети в России

Facebook, Instagram и Twitter

На территории России Роскомнадзор заблокировал соцсеть Facebook. С 4 марта – официально. Кроме того, под блокировку попали и социальные сети Instagram и Twitter.

Роскомнадзор принял решение о блокировании соцсети якобы в ответ на блокировку аккаунтов ряда российских пропагандистских СМИ.

Вскоре миллионы обычных россиян окажутся отрезанными от надежной информации, от общения со своими родственниками и семьей – в тишине, без возможности выразить свое мнение.

– прокомментировали запрет в Facebook.

Из России "идут" иностранные медиа

Bloomberg и CNN

Зарубежные медиа Bloomberg и CNN приостанавливают работу редакций в России. СМИ заявили, что ощущают на себе давление в освещении новостей и в целом подавления независимых изданий.

В частности, Bloomberg объяснил свое решение тем, что глава Кремля подписал закон, криминализирующий независимую новостную информацию в России. Идентична причина и в CNN.

CBS News, ABC News и CBC

Еще 2 американских телеканала – CBS News и ABC News приняли решение прекратить вещание в России. К ним присоединилась и канадская компания CBC.

Все из-за войны России, которую та начала против Украины.

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