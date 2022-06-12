Россия больше не будет выполнять решения Европейского суда по правам человека: Путин подписал закон

Российский диктатор подписал закон, предусматривающий, что Россия больше не будет выполнять решения Европейского суда по правам человека. В Кремле считают, что якобы им больше не нужно выполнять эти решения.

Соответствующую информацию обнародовали на сайте российской Думы. Об этом стало известно 11 июня.

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В России приняли закон, по которому не следует выполнять решение суда Европы

Президент России Владимир Путин подписал закон о невыполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), принятых после 15 марта 2022 года,

– говорится в сообщении.

Также следует вспомнить, что именно 15 марта Россию исключили из Совета Европы. Это сделали после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины.

В то же время компенсации, вынесенные судом до 15 марта, Россия выплатит до 2023 года, однако в рублях.

Кроме того, другой подписанный путинский закон предусматривает, что решение Европейского суда по правам человека больше не является основанием для пересмотра уголовных дел.

Следует вспомнить, что:

именно 15 марта Европейский суд по правам человека приостановил рассмотрение жалоб против России;

ранее Россия была лидером в нарушении прав человека властью;

кроме того, еще в 2015 году Россия решила, что Конституционный суд России может признать решения ЕСПЧ невыполнимыми;

несмотря на это, ранее власти регулярно выплачивали назначенные Страсбургским судом штрафы.

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Кратко о последних абсурдных законах Путина

В России запретили называть войну против Украины войной. Также в апреле Владимир Путин подписал закон о делистинге депозитарных расписок российских компаний по иностранным биржам с последующей конвертацией в российские ценные бумаги. Если говорить просто – все российские компании должны были покинуть западные биржи.

В начале марта Владимир Путин подписал закон о наказании за правду о зверствах российских военных . То есть людям грозит до 15 лет тюрьмы за правду о зверствах россиян в Украине, которые Кремль цинично называет "фейками".

Уже в мае оказалось, что в России не многие хотят идти на войну в Украину и погибать из-за безумия Путина. Именно поэтому Кремль принял закон, снявший ограничения по возрасту для контрактников. То есть с тех пор погибать смогут все желающие, независимо от возраста. Путин ведь просто снял ограничения, что подписывать контракт могут только люди 18 – 40 лет .

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