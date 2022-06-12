Відповідну інформацію опублікували на сайті російської Думи. Про це стало відомо 11 червня.
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У Росії ухвалили закон, за яким не треба виконувати рішення суду Європи
Президент Росії Володимир Путін підписав закон про невиконання рішень Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), ухвалених після 15 березня 2022 року,
– мовиться у повідомленні.
Також варто пригадати, що саме 15 березня Росію виключили з Ради Європи. Це зробили після того, як Росія почала повномасштабну війну проти України.
Натомість компенсації, винесені судом до 15 березня, Росія виплатить до 2023 року, проте в рублях.
Окрім того, інший підписаний путінський закон передбачає, що рішення Європейського суду з прав людини більше не є підставою для перегляду кримінальних справ.
Варто пригадати, що:
- саме 15 березня Європейський суд з прав людини призупинив розгляд скарг проти Росії;
- раніше Росія була лідером щодо порушення прав людини владою;
- окрім того, ще у 2015 році Росія вирішила, що Конституційний суд Росії може визнавати рішення ЄСПЛ нездійсненними;
- попри це, раніше влада регулярно виплачувала призначені Страсбурзьким судом штрафи.
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Коротко про останні абсурдні закони Путіна
- У Росії заборонили називати війну проти України війною. Також у квітні Володимир Путін підписав закон про делістинг депозитарних розписок російських компаній з іноземних бірж із подальшою конвертацією в російські цінні папери. Якщо говорити просто – всі російські компанії мали покинути західні біржі.
- На початку березня Володимир Путін підписав закон про покарання за правду про звірства російських військових. Тобто людям загрожує до 15 років тюрми за правду про звірства росіян в Україні, які Кремль цинічно називає "фейками".
- Вже у травні виявилось, що у Росії не багато людей хоче йти на війну в Україну та гинути через божевілля Путіна. Саме тому Кремль ухвалив закон, який зняв обмеження за віком для контрактників. Тобто з того часу гинути зможуть всі охочі, незалежно від віку. Адже Путін просто зняв обмеження, що підписувати контракт можуть тільки люди 18 – 40 років.
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