Россия больше Украины в 28 раз, но им этого мало, – Зеленский

Зеленский выступил на 20-м форуме в Дохе. Он отметил, что Россия – крупнейшая страна на планете, но агрессору и этого мало.

Российское руководство хочет захватить еще и нашу территорию, наши ресурсы и людей.

Важно Зеленский выступил с видеообращением на 20-м форуме в Дохе

Однако уже 31 день Украина противостоит государству, которое в 28 раз больше,

– подчеркнул президент.

Русские всегда посягали на чужое

Россия десятилетиями тратила немало денег на подготовку к войне. Кремль решил захватить Украину и сделать ее своей колонией, как в старые времена империи, когда они приходили и жестокой силой забирали чужое.

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