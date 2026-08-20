Для меня это загадка: боец "Сибирского батальона" сказал, что больше всего удивляет в поведении россиян

Россия в войне имеет преимущество в человеческих ресурсах, которые регулярно в значительном количестве бросает в бой. Часто это солдаты, не прошедшие надлежащую подготовку, а бывают случаи, когда они даже без оружия. Это кажется абсурдным, но таковы реалии сегодняшней войны.

На это в беседе с 24 Каналом указал боец "Сибирского батальона" ГУР Никита "Зергут", добавив, что, конечно, армию противника не стоит недооценивать. Среди российских бойцов есть опытные, но основная часть – это не обученное "пушечное мясо", которым российское командование заваливает украинские позиции.

Российские бойцы не готовы сопротивляться командирам

Боец "Сибирского батальона" пояснил, что тактика врага заключается в том, чтобы давить численным превосходством своей армии. Однако о мощности и профессионализме этих солдат речи не идет.

О чем свидетельствует то, что взять "Киев за 3 дня", как того хотел Путин, противнику не удалось, а его продвижение на фронте существенно замедлилось. Поэтому даже количественное превосходство сейчас не позволяет оккупационным войскам достичь намеченных целей.

Человеческий ресурс у них в разы больше, чем у нас. Поэтому они давят этим "мясом". Почему я не говорю "людьми"? Потому что это на самом деле "мясо", и российские солдаты сами это понимают, но почему-то ничего не могут поделать, не способны даже в составе какого-то батальона оказать отпор. Они готовы умереть, но не сопротивляться. Вот это для меня загадка,

– отметил Никита "Зергут".

Он констатировал, что за все время полномасштабной войны со стороны российских бойцов ни разу не наблюдалось сопротивления в адрес своего командования, которое не считало их людьми, отправляло в штурмы без подготовки и порой без оружия, то есть на смерть. Даже локального бунта не произошло.

В ответ на численное превосходство Украина действуют технологиями, в частности дронами. Однако полностью заменить солдат одними лишь беспилотниками не получится. По мнению бойца "Сибирского батальона", это пока выглядит фантастикой. Пока что все, по его словам, держится на плечах военных.

Без человека ни одна программа, ни один робот не смогут нормально функционировать. Человек – это основа всего,

– считает Никита "Зергут".

Полная версия интервью с бойцом "Сибирского батальона": смотрите видео