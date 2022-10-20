"Настоящий беспорядок": Жданов рассказал, как Россия бросает "мобиков" без каких-либо выплат
У России возникли огромные проблемы с выплатами для "частично мобилизованных" военных. Доходит до того, что некоторые из них и вовсе не получают никаких финансовых выплат.
В частности, речь идет о тех, кто уже участвует в боевых действиях на территории Украины. Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 канал.
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Россия бросает "мобиков" без денег
Он отмечает, что для этой категории военных задерживаются денежные выплаты за участие в боевых действиях. Кроме того, родственники погибших не могут получить обещанную компенсацию.
То есть у них там большой беспорядок с этими выплатами. Ведь для того чтобы их получить, нужно оформить документы. А во время активных боевых действий штабы воинских частей не успевают это все оформлять,
– объясняет Олег Жданов.
По его словам, мобилизованные россияне сейчас воюют буквально за "спасибо". Более того, их командиры даже не всегда оформляют боевые выходы.
"Для того чтобы не оплачивать так называемые боевые деньги для личного состава", – рассказал специалист.
Олег Жданов рассказал, как Россия бросает мобиков: смотрите видео
"Частичная" мобилизация в России
- Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. Тогда, по словам министра обороны России Сергея Шойгу, планировали мобилизовать 300 тысяч человек.
- Впрочем, указ содержал и закрытый пункт. Поэтому многие эксперты и журналисты утверждали, что в нем и скрываются истинные планы российских властей о мобилизации более миллиона мужчин.
- Впоследствии стало ясно, что военная инфраструктура России не может обеспечить за такое короткое время мобилизацию даже официально объявленных 300 тысяч. Многих без всякой подготовки начали перебрасывать на фронт.
- Тогда среди попавших в плен россиян было много таких, кто утверждал, что попал в армию именно из-за мобилизации и успел повоевать всего несколько дней.
- В последние дни в России из разных регионов поступает информация о якобы завершении мобилизации. Впрочем, повестки россиянам продолжают раздавать до сих пор.