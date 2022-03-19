Россия бросила в бой совершенно неподготовленных людей, – Зеленский о тяжелых боях под Изюмом

Благодаря храбрости и профессиональной подготовке ВСУ, оккупационные войска остановили почти по всем направлениям. Об этом во время своей ночной речи за 18 марта рассказал президент Владимир Зеленский.

Особенно тяжелые бои шли в Харьковской области. Самая упорная борьба продолжалась под Изюмом, откуда днем ​​во время обстрелов эвакуировали людей.

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Для победы над Изюмом Россия бросила в бой людей из учебных центров

Для того чтобы взять Изюм, российские власти в очередной раз прибегли к преступным методам – бросили в бой совершенно неподготовленных людей.

Российские войска бросили туда (в бой под Изюмом – 24 канал) даже людей из учебных центров – совершенно неподготовленный контингент. Людей, не выдерживающих и пол часа в бою,

– рассказал Зеленский.

Также ожесточенные бои продолжались в Черниговской области и Сумской области. На юге нашего государства армия остановила оккупантов. Президент отметил, что очевидно вражеские командиры не могут предложить ничего, кроме тактики на истощение и издевательство над мирным населением.

Ночное обращение Владимира Зеленского за 18 марта: смотрите видео