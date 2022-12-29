Россия бросит на войну еще одну частную военную компанию "Патриот": Жданов оценил угрозу

Очевидно, Сергей Шойгу отдал приказ ввести в бой еще одну частную военную компанию под названием "Патриот". Ее связывают с министерством обороны России.

Это еще одно подтверждение того, что Россия – это не правовое государство, а банда. Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в стриме на своем ютуб-канале, сообщает 24 канал.

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Самая настоящая банда. Если у них в министерстве обороны есть частная военная компания, которая не может существовать априори, поскольку не предусмотрена законодательством России,

– отмечает Жданов.

Какую угрозу несет новая ЧВК

По данным украинской разведки, министерство обороны России перебросило "Патриот" под Угледар. Поговаривают, что бойцы нового ЧВК будут составлять конкуренцию "вагнеровцам". Они будут соревноваться, кто первым прорвет линию фронта Вооруженных Сил Украины.

"Шойгу поступает нечестно по отношению к Пригожину, потому что фора слишком велика. Компания "Вагнер" практически на выдохе, там кадрового состава почти не осталось, уже и заключенные воюют, и мобилизованные, кто только не воюет", – отмечает военный эксперт.

Ресурсы пригожинской компании тают с каждым днем. А вот "Патриот" пришла с новыми силами.

"Посмотрим, что она представляет собой на поле боя. Не будем забывать, что снабжение всех этих частных военных компаний осуществляет министерство обороны России – от формы до танка. Поэтому Шойгу может еще прикрутить кислород "вагнеровцам" в плане обеспечения, чтобы продвинуть свою компанию", – отмечает Жданов.

Для нас это не совсем хорошая новость, говорит он, потому что с ЧВК воевать сложнее – они более мотивированы и подготовлены. Более того, это свежая компания, которая раньше не принимала активного участия в боевых действиях.

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