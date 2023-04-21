Такое мнение в эфире 24 Канала выразил полковник ВСУ в запасе, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, за это время Украина должна получить ядерное оружие.

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Россию нужно поместить в "санкционный лепрозорий"

Свитан отметил, что за 4 – 5 лет Россия может подготовиться к новой войне. За эти годы у страны-агрессоры будет возможность подготовить армию и военную промышленность.

За эти годы можно подготовить "Оборонпром", построить советскую армию. Учитывая человеческий потенциал России, это будет немалая сила. Не раньше, чем через 4 – 5 лет, россияне могут снова восстановиться до уровня, который был в прошлом году. Они учтут негативные моменты для своей армии и смогут снова ударить,

– считает он.

Военный эксперт убежден, что помешать России готовиться к новой войне могут только экономические санкции. Они разрушат террористическое государство на отдельные республики, что спасет Украину от новой войны.

"С Россией нужно прервать все экономические, политические, финансовые, торговые связи, поместить ее в "санкционный лепрозорий". Она развалится изнутри, потому что не будет возможности финансировать эту подготовку. Сама себя Россия может прокормить, но ей не удастся подготовиться к войне" ", – заметил летчик.

По мнению Романа Свитана, за это время Украина должна получить ядерное оружие. Для этого есть два варианта: сделать ее самостоятельно или получить ее, став членом НАТО.

Рассвет о подготовке России к новой войне: смотрите видео

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