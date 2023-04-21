Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, за цей час Україна повинна отримати ядерну зброю.

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Росію потрібно помістити у "санкційний лепрозорій"

Світан зазначив, що за 4 – 5 років Росія може підготуватись до нової війни. За ці роки країна-агресорка матиме можливість підготувати армію та військову промисловість.

За ці роки можна підготувати "Оборонпром", відбудувати радянську армію. Враховуючи людський потенціал Росії, це буде немала сила. Не раніше, ніж через 4 – 5 років росіяни можуть знову відновитись до рівня, який був минулого року. Вони врахують негативні моменти для своєї армії і зможуть знову вдарити,

– вважає він.

Військовий експерт переконаний, що завадити Росії готуватись до нової війни можуть лише економічні санкції. Вони розвалять терористичну державу на окремі республіки, що врятує Україну від нової війни.

"З Росією потрібно перервати всі економічні, політичні, фінансові, торгові зв’язки, помістити її у "санкційний лепрозорій". Вона розвалиться зсередини, бо не матиме можливості фінансувати цю підготовку. Сама себе Росія може прогодувати, але їй не вдасться підготуватись до війни", – зауважив льотчик.

На думку Романа Світана, за цей час Україна повинна отримати ядерну зброю. Для цього є два варіанти: виготовити її самостійно або отримати її, ставши членом НАТО.

Світан про підготовку Росії до нової війни: дивіться відео

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