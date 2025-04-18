Россия в поиске россиян

Перспектива деэскалации и дальнейшей отмены санкций против России вызывает хтонический ужас не только у стран, которые масштабно обогатились на помощи Кремлю. Об этом заявил Алексей Копытько, информирует 24 Канал.

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Самое страшное товарищу Александру Лукашенко. Беларусь для Кремля – это стратегический запас населения, которое в нужный момент станет "российским". Это такой депозит "русских" по запросу. 9 миллионов славян, по меньшей мере половина из которых в один клик превратится в "русских".

Пока Беларусь нужна Кремлю как прокси-государство для различных маневров, сохранится независимость. Но как только потребность исчезнет или перевесит необходимость усилить "русский" элемент в России, товарищ Лукашенко мгновенно отправится на политическую пенсию. В лучшем случае.

По этой причине (собирание русских) практически неизбежной будет попытка России захватить север Казахстана и приграничные районы на северо-востоке, где суммарно сосредоточено около 2 миллионов этнических русских. Всего в Казахстане около 3 миллионов русских. Принятие в Казахстане закона о территориальной обороне указывает, что там пытаются управлять рисками.

Крах планов России в Украине подсветил все эти проблемы очень ярко.

У нас тут скоро очередная годовщина операции "Висла". Эти практики внезапно стали актуальными.