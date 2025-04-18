Росія у пошуку росіян

Перспектива деескалації та подальшого скасування санкцій проти Росії викликає хтонічний жах не лише у країн, які масштабно збагатилися на допомозі Кремлю. Про це заявив Олексій Копитько, інформує 24 Канал.

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Найстрашніше товаришу Алєксандру Лукашенка. Білорусь для Кремля – це стратегічний запас населення, яке у потрібний момент стане "російським". Це такий депозит "росіян" по запиту. 9 мільйонів слов'ян, щонайменше половина з яких в один клік перетвориться на "росіян".

Поки Білорусь потрібна Кремлю як проксі-держава для різних маневрів, збережеться незалежність. Але як тільки потреба зникне або переважить необхідність посилити "русский" елемент у Росії, товариш Лукашенко миттєво вирушить на політичну пенсію. У кращому разі.

З цієї причини (збирання росіян) практично неминучою буде спроба Росії захопити північ Казахстану і прикордонні райони на північному сході, де сумарно зосереджено близько 2 мільйонів етнічних росіян. Усього у Казахстані близько 3 мільйон росіян. Ухвалення в Казахстані закону про територіальну оборону вказує, що там намагаються керувати ризиками.

Крах планів Росії в Україні підсвітив усі ці проблеми дуже яскраво.

У нас тут незабаром чергові роковини операції "Вісла". Ці практики раптово стали актуальними.