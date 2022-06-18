Об этом сообщает разведка Великобритании. В настоящее время в городе, где продолжаются ожесточенные бои, остается около 15 тысяч украинцев.
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Восстановление наступления и эвакуация населения: новые данные британской разведки
Разведка считает, что в предыдущие 48 часов Россия бросила основные усилия для движения к югу от Изюма с целью продвижения в глубь Донецкой области. Таким образом, противник пытается окружить силы ВСУ, которые находятся в Северодонецке.
После этого в планах кафиров объявление общей эвакуации тамошнего населения на территорию России.
С 14 июня российские и сепаратистские чиновники утверждают, что они пытаются создать "гуманитарные" коридоры, чтобы гражданские лица могли эвакуироваться из Северодонецка.
– говорится в сообщении разведки.
У России уже похожие прецеденты, как на территории Украины, так и в Сирии, добавляют в британском ведомстве. По их словам, использование односторонне объявленных "гуманитарных" коридоров – это механизм для манипуляций и "навязывания принудительного перемещения населения"
Граждане, остающиеся в городе, скорее всего, с подозрением будут реагировать на информацию об объявлении таких коридоров. Впрочем, пока возможностей для эвакуации маловато – раньше россияне активно разрушали мосты, чтобы перекрыть любое сообщение с городом. В то же время, предложенный Россией маршрут, по мнению разведки, будет пролегать через оккупированный город Сватово.
Если мирные жители, попавшие в ловушку, не примут предложение выйти через коридор, россияне сочтут это поводом манить по ним, сопоставляя с военными объектами.
Что происходит в Северодонецке
По словам Гайдая, самая горячая точка Луганщины – Северодонецк , где продолжаются уличные бои. Он подчеркнул, что кафиры не контролируют город полностью. Самая трудная ситуация в:
- селах областного центра,
- Тошковцы,
- Золотое.
К тому же российские захватчики не оставляют попыток отрезать трассу Лисичанск – Бахмут.