Про це повідомляє розвідка Великої Британії. Наразі у місті, де тривають запеклі бої, залишається близько 15 тисяч українців.

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Відновлення наступу та евакуація населення: нові дані британської розвідки

Розвідка вважає, що за попередні 48 годин Росія кинула основні зусилля для руху на південь від Ізюма з метою просування в глиб Донецької області. Таким чином противник намагається оточити сили ЗСУ, які перебувають у Сєвєродонецьку.

Після цього в планах окупантів оголошення загальної евакуації тамтешнього населення на територію Росії.

З 14 червня російські та сепаратистські чиновники стверджують, що вони намагаються створити "гуманітарні" коридори, щоб цивільні особи могли евакуюватися з Сєвєродонецька,

– йдеться у повідомлені розвідки.

Росія вже має схожі прецеденти, як на території України, так і в Сирії, додають у британському відомстві. За їхніми словами, використання односторонньо оголошених "гуманітарних" коридорів – це механізм для маніпуляцій та "нав’язування примусового переміщення населення"

Цивільні, які залишаються у місті, скоріш за все, з підозрою будуть реагувати на інформацію про оголошення таких коридорів. Утім, наразі можливостей для евакуації обмаль – раніше росіяни активно руйнували мости, щоб перекрити будь-яке сполучення із містом. Водночас запропонований Росією маршрут, на думку розвідки, пролягатиме через окуповане місто Сватове.

Якщо мирні жителі, які потрапили в пастку, не приймуть пропозицію вийти через коридор, росіяни вважатимуть це приводом гатити по них, зіставляючи із військовими об'єктами.

Зверніть увагу. Раніше розвідка Великої Британії розповіла, що російські війська контролюють більшу частину Сєвєродонецька. Російська тактика ведення війни в містах, яка покладається на інтенсивне використання артилерії, завдала великої побічної шкоди всьому місту.

Що відбувається у Сєвєродонецьку

За словами Гайдая, найгарячіша точка Луганщини – Сєвєродонецьк, де тривають вуличні бої. Він наголосив, що окупанти не контролюють місто повністю. Найважча ситуація у:

селах обласного центру,

Тошківці,

Золотому.

До того ж російські загарбники не полишають спроб відрізати трасу Лисичанськ – Бахмут.

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