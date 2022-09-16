Россия будет мешать урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном, – Шейтельман
Никто на самом деле не знает, была ли атака по территории Армении сейчас. В 2020 году Пашинян обращался в ОДКБ, тогда бои были в Нагорном Карабахе – по всем законам, это территория Азербайджана, поэтому основания были такими же, как и обращение путина в ОДКБ, когда он просил членов организации поддержать войну в Украине.
Об этом в стриме для 24 канала рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он также отметил, что сейчас действительно очень трудно узнать правду, где на самом деле идут боевые действия.
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Почему Россия не поможет Армении, по мнению Шейтельмана – в первую очередь из-за того, что запасов личного состава почти не осталось, большинство "миротворцев" наоборот выводили из Нагорного Карабаха.
"И на места этих "миротворцев" пришли азербайджанские воинские части. Но более важный фактор свидетельствует о том, что путина унизил не только Си Цзипинь, но и Эрдоган", – говорит политтехнолог.
Позавчера Реджеп Эрдоган заявил, что Азербайджан является близким товарищем для Турции и что он будет оказывать любую помощь народу Азербайджана в любой момент,
– отмечает специалист.
Путин понимает, убежден Шейтельман, если кто-то из России "на пьяную голову" пришлет войска в Армению, то это будет означать войну с Турцией.
Ни одна российская армия не выдержит войну с Турцией, ведь наши военные уже настолько "ощипали" эту "вторую армию мира", что это уже невозможно.
Но радоваться рано, говорит политехнолог, потому что путин в своих планах на Армению тверд и не отказался от них.
"Если сейчас Азербайджан и Армения придут к договоренностям о постоянном прекращении огня, то у путина захотят захватить Армению, это весьма вероятно", – считает специалист.
По словам Михаила Шейтельмана, к сожалению, Армения в таком положении, что путин может заставить ее присоединиться к "союзному государству", где уже есть Беларусь.
То, что Армения так любезна с россией, принимает участие в саммитах и в целом – благосклонна к стране-агрессорке, грозит армянам потерей независимости,
– добавляет он.
Шейтельман говорит, что Пашинян фактически сказал, что он готов подписать договор, гарантирующий безопасность всей территории армянской земли.
"Вероятно, Азербайджан и Армения уже близко к подписанию соглашения, поэтому Россия всеми силами будет вмешиваться и препятствовать этому процессу", – резюмирует политтехнолог.
Полный стрим с Михаилом Шейтельманом: смотрите видео
Что происходит в отношениях Азербайджана и Армении
Конфликт между Арменией и Азербайджаном продолжается еще с 1990-х годов. Предыдущий серьезный эпизод удалось потушить осенью 2020 года, когда в Нагорный Карабах ввели российских миротворцев.
13 сентября на границе между Азербайджаном и Арменией снова стало неспокойно. Обе страны заявили об обстрелах и провокациях, а армянский премьер даже позвонил Владимиру Путину и Эммануэлю Макрону.
- Впрочем, в Минобороны Азербайджана считают, что государством-агрессором и оккупантом в регионе является Армения. Кроме того, в оборонном ведомстве Азербайджана обвинили Армению и ее руководство в провокациях. В тот же день, 13 сентября, страны якобы договорились о режиме прекращения огня.
- 14 сентября Минобороны Армении заявило, что Вооруженные силы Азербайджана обстреляли дислокацию пограничных сил ФСБ России. Потому ситуация на границе с Азербайджаном крайне обострилась.
- Однако специалисты сходятся на том, что пути не заинтересованы в том, чтобы открывать новый фронт.