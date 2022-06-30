Месть по-кремлевски: Россия будет наказывать иностранные СМИ за дискриминацию своих ресурсов за границей

Россия готовится мстить иностранным государствам за запрет пропагандистских СМИ. В Госдуме приняли решение о "зеркальном ответе" относительно зарубежных медиа, действующих на территории государства-агрессора.

Соответствующее решение приняла Госдума, назвавшая это ответом на "дискриминацию российских СМИ за границей". Так что если страна запретила деятельность прокремлевского медиа, то то же самое с СМИ этой страны сделают и в России.

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Решение о запрете деятельности СМИ будет принимать прокурор

Генеральный прокурор России получает такое право – запрещать деятельность зарубежных ресурсов. Полномочия его, согласно решению Госдумы, очень большие. В частности, генпрокурор может лишать медиалицензии за распространение той информации, которую он считает недостоверной, или содержащей неуважение к государству.

Будут закрывать СМИ и за так называемое "неуважение к российской армии", то есть за сообщения любых новостей, не списанных под копирку по информации минобороны России.

Журналистам пригрозили "ответственностью"

Иностранного журналиста в России могут лишить аккредитации из-за "недружественных действий" или просто из-за того, что какое-либо российское средство пропаганды запретили на родине этого журналиста.

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Российской печати дают "право на ошибку"

Закон, принятый Госдумой, касается и российских СМИ. Однако своей печати государство-агрессор дает "право на ошибку". Исправиться и стать "на путь истинный", то есть тот, который диктует Кремль, у медийщиков будет шанс после 3 месяцев прекращения деятельности. Досрочно восстановить лицензию сможет Роспотребнадзор – если все невыгодные режиму новости удалят.

Тем временем Россия постоянно производит фейки: последние из них

Россияне не признают собственные обстрелы гражданских объектов. Поэтому они постоянно обвиняют Киев в так называемых "постановках". Такая ситуация возникла после обстрела многоэтажки в столице и ракетного удара по торговому центру в Кременчуге.

Особенно бессмысленно прозвучали обвинения главы Одесской ОВА в "торговле оружием". Тот находчиво ответил.

Последним фейком, разорвавшим сеть, стало несуразное объяснение минобороны России о своем уходе с острова Змеиный. Это оккупанты объяснили "жестом доброй воли".

Больше о так называемом "жесте доброй воли" смотрите в видео: