Россия снова будет бить по энергетике зимой: почему Путин не сможет склонить Украину к капитуляции
Эксперты предупредили, что этой зимой Владимир Путин снова попытается склонить Украину к капитуляции посредством атак по ее энергетическому сектору. Однако они подчеркнули, что у президента страны-агрессорки нет на это никаких шансов.
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности предупредили о попытках режима Владимира Путина сломить волю жителей Украины к сопротивлению российской агрессии. Для этого государство-террорист захочет усложнить жизнь украинцам и снова устроить блекаут.
Читайте также Украина готовится к возможным атакам и держит запасы трансформаторов за рубежом, – The Economist
Что изменилось после прошлой зимы
Зимой 2022 года страна-агрессорка атаковала объекты энергетической инфраструктуры, чтобы оставить жителей Украины без света и тепла. Этой зимой российские захватчики попытаются повторить эту террористическую тактику.
Совместными усилиями украинцы выдержали все вражеские атаки. Благодаря подвигу сил ПВО, энергетиков, спасателей, взаимоподдержке и помощи союзников Украины планы врага были сорваны,
– отмечается в сообщении.
В ЦСКИБ заявили, что Украина учла опыт прошлой зимы и подготовилась к новым атакам со стороны государства-террориста, а ее энергетика адаптируется к российской угрозе. Наше ПВО значительно усилилось в течение 2023 года благодаря помощи союзников. Кроме этого наше государство теперь может бить по вражеским объектам даже в глубоком тылу. Поэтому атаки России по энергетическому сектору Украины не останутся безнаказанными. По этой причине у Владимира Путина нет никакого шанса склонить нашу страну к капитуляции.
Что говорят эксперты о зимних атаках России
- Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк недавно в разговоре с 24 Каналом тоже заявил, что государство сделало выводы и поработало над защитой инфраструктуры от будущих российских атак зимой. По его словам, прошлогодний опыт учитывается, чтобы не допустить появления разорванной магистральной энергосети и избежать блекаутов.
- Ранее политолог Алексей Голобуцкий сообщал, что СБУ активно развивает собственное производство дронов. Благодаря этому Россия теперь будет получать ответный удар за каждую атаку по энергетической инфраструктуре Украины.