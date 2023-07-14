Россия в ближайшее время будет продвигать 4 тактики: Подоляк озвучил важные составляющие

Россия проигрывает на фронте и несет значительные потери. Трещит по швам и ее информационный фронт. Впрочем, пропагандисты не сдаются и в очередной раз постараются запустить фейки и ИПСО.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он назвал 4 главных нарратива.

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Нарративы российской пропаганды

Один из первых фейков может касаться ситуации на фронте. Россияне несут колоссальные потери, а потому будут переключать внимание своей аудитории.

"Неудачные наступательные операции, которые не позволяют быстро деоккупировать территории, поэтому война затянется на годы и будет много жертв. Это ключевой примитивный нарратив, который они будут продвигать и уже делают", – отметил Подоляк.

Россияне попытаются соврать, что наша страна теряет партнеров. Мол, на фоне своих внутренних проблем они будут уменьшать свою поддержку и в конце концов Украина останется один на один с Россией. Третья откровенная ложь может относиться к переоснащению российского военно-промышленного комплекса.

Они будут продвигать, что российский ВПК перестроился и масштабно готовится к следующим этапам, которые начнутся осенью или зимой. Мы должны понять, что это будет ключевой нарратив,

– отметил советник главы ОПУ.

Враг не обойдет вниманием еще одну тему – коррупцию в Украине. Этим нарративом россияне пользуются с самого начала полномасштабного вторжения.

"Они будут говорить, что здесь правительство заинтересовано, чтобы война длилась годами, потому что они на ней "зарабатывают". Это примитивный тезис, который был с первого дня, но периодически они делают его ключевым", – подчеркнул Подоляк.

Он также добавил, что периодически россияне попытаются возвращаться к фейкам о "разрушении" ГУРа или будут сообщать о гибели тех или иных командиров. Напомним, что в июне российская пропаганда совершала информационные "вбросы" в отношении Кирилла Буданова и Валерия Залужного. В украинской разведке объясняли их мотивы.

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Правильная реакция и дальнейшие действия

Безусловно, подобные "вбросы" россиян рассчитаны исключительно на их внутреннюю аудиторию. Поскольку здоровое общество, а тем более Запад, уже давно не верят словам пропагандистов. Все их последующие заявления предусмотрены и очевидны, подчеркнул Михаил Подоляк. Он также в свою очередь подчеркнул разницу в обществе и разницу критического мышления потенциальных потребителей информации.

"Моя позиция проста – нужно дойти до финала этой войны. Каждый день просыпаться и делать все то же в полном объеме: продвигать свои нарративы, проводить разъяснения и встречи. Это важно. Мы должны до конца войны вести весь этот объем и не реагировать на попытки расшатать личности какими-нибудь "компроматиками". Спокойно делаем свое дело и развенчиваем мифы", – резюмировал чиновник.

Напомним, следует доверять только официальным и проверенным источникам информации.

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