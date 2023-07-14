Россия в ближайшее время будет продвигать 4 тактики: Подоляк озвучил важные составляющие
Россия проигрывает на фронте и несет значительные потери. Трещит по швам и ее информационный фронт. Впрочем, пропагандисты не сдаются и в очередной раз постараются запустить фейки и ИПСО.
Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он назвал 4 главных нарратива.
Смотрите также Все подписано, просто без пафоса: в ОП возразили "предательство" по поводу саммита НАТО
Нарративы российской пропаганды
Один из первых фейков может касаться ситуации на фронте. Россияне несут колоссальные потери, а потому будут переключать внимание своей аудитории.
"Неудачные наступательные операции, которые не позволяют быстро деоккупировать территории, поэтому война затянется на годы и будет много жертв. Это ключевой примитивный нарратив, который они будут продвигать и уже делают", – отметил Подоляк.
Россияне попытаются соврать, что наша страна теряет партнеров. Мол, на фоне своих внутренних проблем они будут уменьшать свою поддержку и в конце концов Украина останется один на один с Россией. Третья откровенная ложь может относиться к переоснащению российского военно-промышленного комплекса.
Они будут продвигать, что российский ВПК перестроился и масштабно готовится к следующим этапам, которые начнутся осенью или зимой. Мы должны понять, что это будет ключевой нарратив,
– отметил советник главы ОПУ.
Враг не обойдет вниманием еще одну тему – коррупцию в Украине. Этим нарративом россияне пользуются с самого начала полномасштабного вторжения.
"Они будут говорить, что здесь правительство заинтересовано, чтобы война длилась годами, потому что они на ней "зарабатывают". Это примитивный тезис, который был с первого дня, но периодически они делают его ключевым", – подчеркнул Подоляк.
Он также добавил, что периодически россияне попытаются возвращаться к фейкам о "разрушении" ГУРа или будут сообщать о гибели тех или иных командиров. Напомним, что в июне российская пропаганда совершала информационные "вбросы" в отношении Кирилла Буданова и Валерия Залужного. В украинской разведке объясняли их мотивы.
Михаил Подоляк раскрыл новые детали саммита НАТО: смотреть видео
Правильная реакция и дальнейшие действия
Безусловно, подобные "вбросы" россиян рассчитаны исключительно на их внутреннюю аудиторию. Поскольку здоровое общество, а тем более Запад, уже давно не верят словам пропагандистов. Все их последующие заявления предусмотрены и очевидны, подчеркнул Михаил Подоляк. Он также в свою очередь подчеркнул разницу в обществе и разницу критического мышления потенциальных потребителей информации.
"Моя позиция проста – нужно дойти до финала этой войны. Каждый день просыпаться и делать все то же в полном объеме: продвигать свои нарративы, проводить разъяснения и встречи. Это важно. Мы должны до конца войны вести весь этот объем и не реагировать на попытки расшатать личности какими-нибудь "компроматиками". Спокойно делаем свое дело и развенчиваем мифы", – резюмировал чиновник.
Напомним, следует доверять только официальным и проверенным источникам информации.
Фейки россиян: разобличение и сознательное объяснение
- В начале июня россияне манипулировали информацией о "широкомасштабном наступлении" ВСУ. Они сознательно ее запустили, чтобы отвлечь внимание от поражения на Бахмутском направлении. Украина продолжает свою борьбу и имеет успехи.
- Только в течение недели в мае российская пропаганда совершила три "вброса" о якобы "ликвидации" украинских командующих, которые действительно живы. Такие сообщения имеют целью психологическое влияние, деморализацию украинских войск и банальный "хайп для своих".
- Враги иногда путаются в своей пропаганде и вынуждены на ходу переобуваться. Так было с Каховской ГЭС, которую контролировали оккупанты. Сначала они сообщали, что их оккупационная армия совершила подрыв дамбы Каховской ГЭС, благодаря чему сорвала планы Украины по проведению контрнаступления. Затем обвинили во всем Киев. Как работает российское "министерство пропаганды" – подробно читайте здесь.