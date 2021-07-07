Россия говорит, что подняла истребители из-за разведчика США над Черным морем

В Минобороны России заявили, что поднимали истребители Су-30 над Черным морем. Так россияне "сопровождали" американский самолет-разведчик Boeing P-8 Poseidon.

Россия якобы выпустила истребители

В Москве говорят, что заметили самолет-разведчик США Вечером 6 июля над нейтральными водами Черного моря. Истребители, мол, подняли, чтобы не допустить "нарушения государственной границы России".

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Были подняты 2 истребителя Су-30 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота,

– заявили в российском министерстве.

В России утверждают, что полет их истребителей проходил в "строгом соответствии с международными правилами".

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