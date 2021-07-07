Россия говорит, что подняла истребители из-за разведчика США над Черным морем

7 июля 2021 , 15:05
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Источник:

Интерфакс

В Минобороны России заявили, что поднимали истребители Су-30 над Черным морем. Так россияне "сопровождали" американский самолет-разведчик Boeing P-8 Poseidon.

Россия якобы выпустила истребители

В Москве говорят, что заметили самолет-разведчик США Вечером 6 июля над нейтральными водами Черного моря. Истребители, мол, подняли, чтобы не допустить "нарушения государственной границы России".

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Были подняты 2 истребителя Су-30 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота,
– заявили в российском министерстве.

В России утверждают, что полет их истребителей проходил в "строгом соответствии с международными правилами".

Последние инциденты в Черном море с участием России

  • 3 июля украинское рыболовецкое судно потерпело крушение в Черном море. Оно несколько часов дрейфовало и подавало сигналы SOS. Российские пропагандисты заявили, что их моряки отреагировали на сигналы и помогли украинскому судно. Однако на самом деле корабли России игнорировали сообщения украинцев, а отбуксировала судно морская охрана ГПСУ.
  • Кроме того, российская авиация осуществляла опасные маневры над морем в то время, когда там происходили военные учения "Си Бриз".
  • Перед тем Москва заявила, что обстреляла британский эсминец, ибо якобы нарушил "ее территориальные воды" неподалеку от временно оккупированного Крыма. Однако в Великобритании сказали, что никаких обстрелов не было. Премьер-министр Борис Джонсон отметил, что моряки ничего не нарушали, так как страна не признает оккупацию полуострова.
Автор: Софія Мінджоса