Будет непросто, но мы делаем все, чтобы позиции Украины сохранили надежность, – Зеленский

Владимир Зеленский 14 ноября записал свое традиционное вечернее обращение к украинским. В частности, глава государства рассказал о ситуации, которая сложилась для нашего государства на фронте.

Так, по словам украинского руководителя, россияне быстрее и масштабнее теряют свою технику и личный состав под Авдеевкой. В то же время он сказал, что на фронте ситуация будет тяжелая.

К теме Работаем, чтобы получить решение о начале переговоров – Зеленский в обращении о вступлении в ЕС

Селектор и ситуация на фронте

Зеленский отметил, что селектор, который он провел в этот день, касался ситуации на фронте и наших военных. В частности, на встрече докладывали разведка, Главком, СБУ, министр обороны.

В общем, о ситуации на фронте, конкретных направлениях. Снаряды, техника, все для фронта. Авдеевка, Купянск, Бахмут. Также южные направления. Очень интенсивные русские штурмы, и особенно – в Донецкой области,

– сказал он.

Президент подчеркнул, что у Путина сейчас очень циничная и конкретная политическая цель. В частности, он готов убить сколько угодно своих людей, потому что хочет на первую половину декабря показать хотя бы какой-нибудь тактический результат, после чего планирует объявить о своих выборах.

"Россия уже теряет под Авдеевкой и солдат, и технику быстрее и масштабнее, чем это было под Бахмутом. Он отметил, что выдерживать этот натиск чрезвычайно сложно. И каждый наш держащий позиции воин, каждый наш воин, выполняющий боевые задания именно там, заслуживает чрезвычайной нашей благодарности. Настоящие герои!" – подчеркнул Зеленский.

Украинский глава также сказал, что больше российской силы будет уничтожено сейчас под Авдеевкой, тем хуже для врага будет общая ситуация и ход этой войны.

Зеленский отметил воинов, 53 и 110 отдельных механизированных бригад, а также артиллеристов 55 отдельной артиллерийской бригады. Все они дерутся именно на Авдеевском направлении и на днях дали Украине лучшие результаты.

Глава государства вспомнил и бригады, которые воюют по другим направлениям и заслуживают благодарности.

В своем обращении украинский глава еще вспомнил:

57 отдельную мотопехотную бригаду, защищающую Купянское направление;

68 отдельную егерскую бригаду на Лиманском направлении;

артиллеристов 26 бригады, 92 отдельная штурмовая бригада и 30 отдельная механизированная бригада на Бахмутском направлении.

Работа с партнерами и делегация в Вашингтоне

Зеленский подчеркнул, что украинские власти продолжают работать с нашими партнерами. Прежде всего, это касается Соединенных Штатов, ведь поддержка Украины должна сохраняться на том уровне, который нужен сейчас.

Этими днями в Вашингтоне – украинская делегация. Первый вице-премьер Юлия Свириденко, руководитель Офиса Андрей Ермак, представители министерства юстиции и наших команд, которые продвигают усиление санкций против России и использование ее замороженных активов для поддержки нашего государства,

– подметил президент.

Он также отметил, что состоялись веские встречи. В частности, делегация встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном и его командой, советниками по вопросам национальной безопасности Президента США и лидеров Франции, Германии, Великобритании, представителями общественных сил Америки, руководителями международных финансовых институций и агентств по вопросам развития.

"Будет непросто. Мы осознаем это. Но мы делаем все, чтобы позиции Украины сохранили надежность. И в ближайшие недели запланирована соответствующая работа с европейскими и другими нашими партнерами", – подчеркнул Зеленский.

Заметьте Враг активизировал штурмы Авдеевки, Купянска и Донецкого направления, – Зеленский

Спасение украинцев в Секторе Газа

Президент отметил работу всей команды и тех, кто помогал в спасении граждан Украины из Сектора Газа. По его словам, это была очень сложная, чувствительная и многоуровневая операция.

Спасены более 200 человек. Мы готовим и следующие группы для эвакуации,

– подчеркнул он.

Украинский глава поблагодарил власти Египта и Израиля, украинских дипломатов, компании SkyUp, раввина Йонатана Марковича, а также офицеров ГУР, которые выполняют соответствующие задачи как в Украине, так и на месте спасения наших граждан.

"Успех Украины в таких операциях вновь демонстрирует миру, насколько наше государство ценит своих граждан, где бы они ни находились, и насколько эффективны наши государственные институции", – сказал Зеленский.

Инициатива "Зерно из Украины" и встреча с журналистами из Африки

Глава государства рассказал, что в этот день он провел совещание с международниками, членами правительства по подготовке второго саммита гуманитарной инициативы "Зерно из Украины". По его словам, Украина не только сохраняет свою роль в гаранте глобальной продовольственной безопасности.

Наш морской экспорт по новому коридору уже достиг почти 4 миллионов тонн грузов. Но и мы помним, что можем дать больше стабильности мира, помогая продовольствием нуждающимся. В частности, в странах Африки,

– сказал он.

К тому же, Зеленский в этот день встретился с журналистами из 11 стран Африки. Он поблагодарил их за внимание к Украине и подчеркнул, что в защите от агрессии и соблюдении международного права мировое большинство всегда будет с нашим государством.

Напоследок он прославил тех, кто дерется ради Украины, спасает человеческую жизнь и всех, кто помогает.