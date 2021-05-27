Россия частями заберет суверенитет Беларуси, если не будет жестких санкций ЕС, – Латушко

Евросоюз может ввести новые санкции против Беларуси из-за посадки самолета Ryanair и задержания журналиста Романа Протасевича. Если ограничения не будут жесткими и эффективными, страна может стать частью России.

Поэтому именно от ЕС зависит судьба независимости Беларуси. Такое мнение высказал белорусский оппозиционер Павел Латушко.

Читайте также Запрет выпуска гособлигаций в евро и транзит газа: ЕС рассматривает санкции против Беларуси

По его словам, санкции Европы не должны быть на бумаге на словах. Если европейцы будут принимать медленные ограничения, долго их рассматривать, это никоим образом не изменит ситуацию в стране. К тому же они могут в санкционный список добавить силовиков, но им и сам Лукашенко запретил выезжать за пределы страны.

Политик подчеркнул, что таким образом экономический кризис в Беларуси только углубится. Также, пока Европа будет решать относительно санкций, состоится внутренняя инкорпорация Беларуси.

Россия частями заберет суверенитет Беларуси. Максимум, на который мы сможем рассчитывать – государственные границы на бумаге. Но де-факто они таковыми не будут,

– отметил лидер Народного антикризисного управления Беларуси.

И добавил, еще Беларусь сможет иметь флаг в Организации Объединенных Наций. Так было, когда Украинская ССР и Белорусская ССР были членами ООН в составе Советского Союза.

Павел Латушко считает, что мощные санкции будут короткого действия, но сработают очень быстро.

Для Беларуси решающим является 2021 год, – Латушко

"Для Беларуси решающим является 2021 год. Если мы действительно важны Европе, США как независимое государство. Для белорусов – это очень важно. Они не хотят вливаться в чьи-то страны", – рассказал он.

Он отметил, о том, что Беларусь может стать субъектом Российской Федерации говорят депутаты Госдумы. Впрочем граждане Беларуси этого категорически не хотят.

Интервью с Павлом Латушко на 24 канале: смотрите видео