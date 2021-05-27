Так, ЕС рассматривает различные варианты санкций против Минска, их хотят наложить как можно скорее. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

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Мы должны еще больше усилить давление. Как первый сигнал, нужно освободить более 400 политзаключенных,

– подчеркнул политик.

Какие санкции могут наложить

Это могут быть отдельные ограничения в отношении некоторых лиц и компаний. Кроме того, рассматривают запрет выпуска государственных облигаций в евро. Маас не исключил вероятности санкций в отношении транзита газа через Беларусь.

Кстати, ранее Bloomberg сообщало, что ЕС может ввести запрет на экспорт калия из Беларуси. Это важно, ведь калий – главный экспортный товар Беларуси, он покрывает значительную часть европейского спроса.

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