Так, ЕС рассматривает различные варианты санкций против Минска, их хотят наложить как можно скорее. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
Ранее США вместе с Евросоюзом готовят санкции против Беларуси
Мы должны еще больше усилить давление. Как первый сигнал, нужно освободить более 400 политзаключенных,
– подчеркнул политик.
Какие санкции могут наложить
Это могут быть отдельные ограничения в отношении некоторых лиц и компаний. Кроме того, рассматривают запрет выпуска государственных облигаций в евро. Маас не исключил вероятности санкций в отношении транзита газа через Беларусь.
Кстати, ранее Bloomberg сообщало, что ЕС может ввести запрет на экспорт калия из Беларуси. Это важно, ведь калий – главный экспортный товар Беларуси, он покрывает значительную часть европейского спроса.
Посадка самолета в Беларуси и задержание Протасевича: что известно
- 23 мая пассажирский самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в аэропорту Минска. Все потому, что якобы рейс заминировали, хотя никакой взрывчатки так и не нашли.
- Белорусские силовики обыскали пассажиров. На борту находился основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка София Сапега. Пару задержали.
- Сапегу взяли под стражу по обвинению в уголовном деле. Силовики опубликовали видео с допроса, на котором девушка призналась, что является редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личную информацию правоохранителей.
- Мать Протасевича сообщала, что тот якобы находится в тяжелом состоянии в больнице. Белорусские власти это опровергли и опубликовали видео, на котором Протасевич говорит, что все хорошо и на самом деле он якобы в СИЗО. Хотя на видео видно, что парень запуган и, вероятно, на его лице следы побоев.
- Мир возмутился из-за таких дерзких действий белорусских властей. ЕС и США пригрозили санкциями.
- ЕС даже запретил белорусским авиакомпаниям летать на свою территорию. Украина в то же время вообще закрыла авиасообщение с Беларусью.