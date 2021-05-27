Так, ЄС розглядає різні варіанти санкцій проти Мінська, їх хочуть накласти чим швидше. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.
Раніше США разом з Євросоюзом готують санкції проти Білорусі
Ми повинні ще більше посилити тиск. Як перший сигнал, потрібно звільнити понад 400 політв’язнів,
– наголосив політик.
Які санкції можуть накласти
Це можуть бути окремі обмеження щодо деяких осіб та компаній. Крім того, розглядають заборону випуску державних облігацій в євро. Маас не виключив ймовірність санкцій стосовно транзиту газу через Білорусь.
До речі, раніше Bloomberg повідомляло, що ЄС може ввести заборону на експорт калію з Білорусі. Це важливо, адже калій – головний експортний товар Білорусі, він покриває значну частку європейського попиту.
Посадка літака у Білорусі та затримання Протасевича: що відомо
- 23 травня пасажирський літак, який прямував з Афін до Вільнюса, примусово посадили в аеропорту Мінська. Все тому, що нібито рейс замінували, хоча ніякої вибухівки так і не знайшли.
- Білоруські силовики обшукали пасажирів. На борту перебував засновник опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич та його дівчина Софія Сапега. Пару затримали.
- Сапегу взяли під варту за звинуваченнями у кримінальній справі. Силовики опублікували відео з допиту, на якому дівчина зізналася, що є редакторкою телеграм-каналу "Чорна книга Білорусі", який публікує особисту інформацію правоохоронців.
- Мати Протасевича повідомляла, що той нібито перебуває у важкому стані у лікарні. Білоруська влада це спростувала і опублікувала відео, на якому Протасевич говорить, що все добре і насправді він нібито у СІЗО. Хоча на відео видно, що хлопець заляканий та, ймовірно, на його обличчі є сліди побоїв.
- Світ обурився через такі зухвалі дії білоруської влади. ЄС та США пригрозили санкціями.
- ЄС навіть заборонив білоруським авіакомпаніям літати на свою територію. Україна натомість взагалі закрила авіасполучення з Білоруссю.