Так, ЄС розглядає різні варіанти санкцій проти Мінська, їх хочуть накласти чим швидше. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.

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Ми повинні ще більше посилити тиск. Як перший сигнал, потрібно звільнити понад 400 політв’язнів,

– наголосив політик.

Які санкції можуть накласти

Це можуть бути окремі обмеження щодо деяких осіб та компаній. Крім того, розглядають заборону випуску державних облігацій в євро. Маас не виключив ймовірність санкцій стосовно транзиту газу через Білорусь.

До речі, раніше Bloomberg повідомляло, що ЄС може ввести заборону на експорт калію з Білорусі. Це важливо, адже калій – головний експортний товар Білорусі, він покриває значну частку європейського попиту.

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