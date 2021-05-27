Відтак саме від ЄС залежить доля незалежності Білорусі. Таку думку висловив білоруський опозиціонер Павло Латушко.

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За його словами, санкції Європи не повинні бути лише на папері на словах. Якщо європейці будуть вживати повільні обмеження, довго їх розглядатимуть, це жодним чином не змінить ситуацію в країні. До того ж вони можуть в санкційний список додати силовиків, але їм і сам Лукашенко заборонив виїжджати за межі країни.

Політик підкреслив, що таким чином економічна криза в Білорусі тільки поглибиться. Також, поки Європа вирішуватиме щодо санкції, відбудеться внутрішня інкорпорація Білорусі.

Росія частинами забере суверенітет Білорусі. Максимум, на який ми зможемо розраховувати – державні межі на папері. Але де-факто вони такими не будуть,

– зазначив лідер Народного антикризового управління Білорусі.

І додав, ще Білорусь зможе мати прапор в Організації Об'єднаних Націй. Так було, коли Українська РСР та Білоруська РСР були членами ООН у складі Радянського Союзу.

Павло Латушко вважає, що потужні санкції будуть короткої дії, але спрацюють дуже швидко. Для Білорусі вирішальним є 2021 рік, – Латушко "Для Білорусі вирішальним є 2021 рік. Якщо ми й справді важливі Європі, США як незалежна держава. Для білорусів – це дуже важливо. Вони не хочуть вливатися в чиїсь країни", – розповів він. Він зауважив, про те, що Білорусь може стати суб'єктом Російської Федерації говорять депутати Держдуми. Втім громадяни Білорусі цього категорично не хочуть.

Інтерв'ю з Павлом Латушком на 24 каналі: дивіться відео