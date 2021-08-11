Черное море и аппетиты России: почему НАТО активизирует поддержку Украины

Безопасность в Черном море стала главной темой из-за российской аннексии Крыма в 2014 году и недавнего инцидента с британским ракетным эсминцем Defender.

Сейчас установлено лицо, причастное к потере секретных документов министерства обороны Великобритании по прохождению Defender – это Энгус Лепсли. Его должны были назначить послом Британии при НАТО, однако вряд ли это теперь возможно. Внутреннее расследование не подтвердило признаков шпионажа. На время инцидента Лепсли был в командировке. Чиновник сейчас вернулся к работе в министерстве иностранных дел Содружества и развития в роли директора из генеральной стратегии и международных связей. Как НАТО отвечает на угрозы – разбирались эксперты от Атлантического совета. Подробнее об эсминце "Дефендер" в водах Крыма: что значит провокация россиян против британского эсминца

Россия стремится доминировать в Черноморском регионе / Фото Diplomat Magazine

Вызов для США

Заместитель директора Инициативы трансатлантической безопасности Атлантического Совета Лиа Шойнеманн заявила, что безопасность в Черном море относится к числу основных вызовов перед США и его союзниками в Европе.



Аналитик Лиа Шойнеманн / Фото Atlantic Council

По словам Шойнеманн, Россия использует невоенные методы (дезинформация, энергетическая экспансия) для разрушения трансатлантического единства. В ответ на это через военное сотрудничество, например учения Sea Breeze-2021, НАТО показывает свою поддержку Украине и Грузии.

Черноморский регион Охватывает такие страны НАТО как Румыния, Болгария и Турция. Также региональными игроками являются страны-жертвы российской агрессии – Грузия и Украина, в которых продолжается процесс евроатлантической интеграции. Своими действиями на Черном море Россия стремится показать, кто в регионе главный.

Смотрите видеорепортаж об обучении Sea Breeze-2021:

Аналитик Харлан Улльман утверждает, что Черное море является извечной стратегической целью российской внешней политики. И это при том, что Россия имеет устаревший флот. А у Запада, в частности НАТО отсутствует целостная стратегия относительно своих южных флангов.

Для улучшения ситуации, необходимо:

экономически усилить румынский порт Констанца;

оказывать политическую поддержку странам Черноморского региона;

пересмотреть Конвенцию Монтре, которая может стать Минском-3.

В чем значение конвенции Монтре Конвенция Монтре 1936 года – международный документ, предоставивший юридическое право Турции контролировать проливы Боспор и Дарданеллы. Документ подтвердил право на свободное передвижение проливами в мирное время и ограничил прохождение военных кораблей стран, которые не являются черноморскими. Это сдержало влияние СССР на Средиземноморье во время "холодной войны", но и стало предметом споров по поводу безопасности прохождения кораблей. Неоднократно звучали призывы по пересмотру конвенции, однако турецкая сторона отказывается нормировать этот документ с Конвенцией ООН по морскому праву 1994 года.

ЧФ и новые опасности

Рассматривая внешнюю политику Турции, Касапоглу, в свою очередь, отметил, что российско-турецкие отношения полны противоречий. Так, Анкара в свое время сбила российский самолет вблизи сирийской границы. Оказывая военно-политическую поддержку в противодействии Армении и России, Турция способствовала десоветизации Азербайджана. И это никак не мешает налаживанию экономического сотрудничества между Анкарой и Москвой.

Больше не существует средиземноморской эскадры советской империи. Но зато существует Черноморский флот России, который едва ли не впервые за всю историю может проецировать свое влияние через Черное на Средиземное море. Это больше всего беспокоит турецких стратегов,

– отметил Касапоглу.

Поэтому Турция стремится иметь больше американского присутствия на Черном море.

Относительно пересмотра конвенции Монтре, которую турецкие власти считают крупнейшим внешнеполитическим достижением, Касапоглу предполагает, что Анкаре это просто не выгодно. Зато Турция постоянно подчеркивает, что не использует возможности собственного флота на полную. Этот же аргумент работает, когда предлагают увеличить присутствие НАТО в Черном флоте, когда там уже присутствует турецкий.



Турецкий аналитик Кан Касапоглу / Фото Antalya Diplomacy Forum

Грузинский чиновник Лаша Дарсалия зато утверждает, что только Москва заинтересована в эскалации ситуации на Южном Кавказе. Это при том, что Россия постоянно подчеркивает свою роль государства-посредника и миротворца. В последний раз мы это видели в Нагорном Карабахе в прошлом году. Единственный выход из этой ситуации, по мнению Дарсалии, – вступление Грузии в НАТО.

Подробнее о сотрудничестве НАТО в видео:

Москва на всех фронтах

Представитель Пентагона Алтон Буланд подтвердил ключевое значение безопасности на Черном море для национальной стратегии США. Внимание к этому региону усилилось вследствие российской вооруженной агрессии на востоке Украины и активизацией военного присутствия Москвы в Северной Африке.

Буланд выделил три ключевых момента в Черноморском регионе. А именно:

политика Североатлантического альянса, которая направлена на поддержание безопасности в регионе;

предоставление военной помощи Украине и Грузии через совместные тренировки;

региональные попытки стабилизации ситуации, в частности совместная авиаразведка Румынии и Болгарии.



Алтон Буланд с американским амбасадором в Болгарии Херо Мустафой / Фото U.S Embassy in Bulgaria

Румынская дипломат Ирина Зидару, находясь в 15 милях от авиабазы имени Михаила Когельничану, подчеркнула, что аннексия и последующая милитаризация Крыма существенным образом повлияли на свободу мореплавания в Черном море. Напомним, что авиабаза имени Михаила Когельничану возле порта Констанца является опорным пунктом НАТО.

Россия продолжает применять гибридную тактику. Поэтому, необходимо усилить сотрудничество между союзниками по НАТО,

– заявила Зидару.

Смотрите видео 24 канала:

Болгарская амбассадор Елена Поптодорова в своем выступлении заявила, что в настоящее время в Болгарии нет консенсуса относительно российской угрозы – в том числе энергетической. Напомним, что Болгария участвует в проекте Балканский поток, который является ответвлением Турецкого. И через который российский газ с южной стороны попадает в ЕС в обход Украины.

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Несмотря на это, Поптодорова напомнила, что сейчас идет модернизация болгарской армии, которая вносит значительный вклад в укрепление позиций южного фланга НАТО.

Россия довольно легко превратила Черное море в собственное озеро. И НАТО долгое время воспринимало это как данность. Сейчас довольно трудно сбалансировать ситуацию,

– добавила она.

По мнению амбассадора, Россия умело использует положения конвенции Монтре в собственную пользу. И многое зависит от конкретных действий НАТО в этом направлении – как умерить российские геополитические аппетиты.

Как раз для этого и необходимо привлечь весь флот, имеющийся у стран-членов Альянса и лучшая координация действий с Грузией и Украиной. Бывший болгарский премьер Бойко Борисов, известный своей пророссийской политикой, видел Черное море исключительно как туристическое место, а не регион сотрудничества стран НАТО, напомнила Поптодорова.



Экс-посол Болгарии в США Елена Поптодорова / Фото The Times of Israel

Анализируя дискуссию по усилению безопасности на Черном море без участия представителя Украины, надо понимать несколько вещей. Только в тесном партнерстве со странами НАТО можно преодолеть и сдержать российскую гибридную агрессию. В условиях того, что у Украины отсутствует действенный флот, который мог бы эффективно противодействовать российским захватническим планам, военная помощь от Запада является стратегической для существования украинской государственности.