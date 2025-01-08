Момент прилета попал на видео. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State, которые показали соответствующие кадры.

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Россияне ударили по Запорожью

Российские войска днем 8 января ударили КАБами по Запорожью. По предварительным данным, циничный удар вражеских сил по городу унес жизни 13 человек. Известно, что еще 29 человек были ранены. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Так, армия страны-агрессора осуществила авиационную атаку по инфраструктуре Запорожья.

Указывается, что в результате вражеского обстрела подверглись разрушениям многоэтажные дома, промышленный объект и другая инфраструктура города. Известно, что осколки попали в трамвай и маршрутное такси с пассажирами. Также повреждены автомобили, припаркованные рядом.

Прилет по городу зафиксировали на видео. На кадрах видно, как в воздух поднялся густой дым и раздались ужасные взрывы.

Оккупанты ударили по Запорожью: смотрите видео

Президент Зеленский уже отреагировал на удар авиабомбами по Запорожью. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Лидер подчеркнул, что "нет ничего более жестокого, чем авиабомбы по городу, осознавая, что пострадают обычные гражданские люди".

Он отметил, что нужно давление на Россию за террор и нужно поддерживать защиту жизней в Украине.