Момент прильоту потрапив на відео. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State, які показали відповідні кадри.

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Росіяни вдарили по Запоріжжю

Російські війська вдень 8 січня вдарили КАБами по Запоріжжю. За попередніми даними, цинічний удар ворожих сил по місту забрав життя 13 людей. Відомо, що ще 29 осіб було поранено. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Так, армія країни-агресорки здійснила авіаційну атаку по інфраструктурі Запоріжжя.

Вказується, що внаслідок ворожого обстрілу зазнали руйнувань багатоповерхові будинки, промисловий об’єкт та інша інфраструктура міста. Відомо, що уламки влучили в трамвай та маршрутне таксі з пасажирами. Також пошкоджено автомобілі, припарковані поряд.

Приліт по місту зафіксували на відео. На кадрах видно, як в повітря піднявся густий дим та пролунали жахливі вибухи.

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Президент Зеленський вже відреагував на удар авіабомбами по Запоріжжю. Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих. Лідер підкреслив, що "немає нічого більш жорстокого, ніж авіабомби по місту, усвідомлюючи, що постраждають звичайні цивільні люди".

Він наголосив, що потрібен тиск на Росію за терор та потрібно підтримувати захист життів в Україні.