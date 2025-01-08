Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Зазначимо, що на момент вибуху тривога у регіоні не була оголошена.

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Вибух у Запоріжжі

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Вдень 8 січня у Запоріжжі чули вибух. Так, про те, що в місті було гучно журналісти повідомили о 14:22. Вказується, що на той момент тривогу у регіоні не оголошували.

Вже о 14:23 в Запорізькій області оголосили тривогу. Тоді ж в Повітряних силах написали про небезпеку для регіону.

Запорізька область – ракетна небезпека,

– ішлося в повідомленні.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Станом на 14:30 в регіоні оголосили про відбій тривоги. Наразі більше деталей щодо вибуху в Запоріжжі немає. Додамо, що о 14:31 в Повітряних силах повідомили про відбій загрози ракетної небезпеки для регіону.