Россия даст Беларуси оружие: Лукашенко заявил о переброске российских войск при конфликте

О переброске войск постоянно даже нет речи, так же как и о создании баз. Об этом рассказал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи.

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Войска могут перебросить за сутки

Лукашенко сказал, что в создании баз нет необходимости, но оружие или войска все же будут перебрасывать.

Будет какая-то настороженность, будем мы видеть активизацию в НАТО, вплоть до военного конфликта, в течение суток (базы у нас, аэродромы и прочее определены) российские подразделения и войска будут переброшены в Беларусь,

– заявил белорусский политик.

Лукашенко подчеркнул, что это будет лишь в случае обострения военной обстановки. Он считает, что мир не может упрекать Беларусь из-за таких действий.

"Чего нас упрекать? Вы же подтягиваете и создаете базы в Польше. У себя бревно в глазу не видят, а нас начинают мочить по всем направлениям: "Ах, Беларусь становится страной, куда иностранные войска подтягиваются"... Вы на себя посмотрите", – подытожил Лукашенко. Также самопровозглашенный президент поручил чиновникам поговорить с российскими коллегами относительно того, в каком оружии нуждается Беларусь.