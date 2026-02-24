То, чего не смог достичь за 4 года: аналитик назвал, какую цель Путин преследует на переговорах

Россия выдвигает новые требования на переговорах каждый раз, как только Украина соглашается на предыдущие. Передача Донецкой области без боя является преступлением и нарушением Конституции, потому что укрепленный район станет плацдармом для дальнейшей российской агрессии.

Руководитель аналитического отдела центра контент-анализа Сергей Стуканов объяснил 24 Каналу, что Россия сознательно использует переговорный процесс как инструмент давления, конечной целью которого является капитуляция Украины.

Смотрите также: Зеленский заявил, что не будет "сдавать" Донбасс ради мира, и объяснил, почему

Мир или ловушка: втянут ли Украину в бесконечные уступки?

Россия бросает на Украину все имеющиеся военные ресурсы – штурмы, дроны, ракеты, артиллерию – но так и не смогла полностью захватить Донецкую область, которую Украина превратила в мощный укрепленный район. Не достигнув этого силой на поле боя, Москва теперь требует того же за столом переговоров.

Американские переговорщики во главе со Стивом Уиткоффом склоняются к российской версии и давят на Киев, что играет на руку России, которая веками оттачивала тактику постепенного выбивания уступок.

Россия подает каждое свое требование как последнее и решающее – мол, согласитесь на это, и мир подписан. Но как только Украина уступит, сразу появляются новые требования – относительно языка, церкви, размещения войск – которые подаются как мелочи на фоне уже согласованного "главного". Так Россия шаг за шагом затягивает Украину в ловушку бесконечных уступок,

– объяснил Стуканов.

Новые требования России неизбежно будут продолжаться – и в конце концов дело вернется к расширенному плану, который, несмотря на американское "авторство", был написан в Москве.

Действительно ли позиция Киева сегодня сильнее, чем в 2025 году?

Отдав укрепленный район в Донецкой области, Украина откроет россиянам плацдарм для дальнейшего наступления на Днепропетровскую, Запорожскую или Харьковскую области. Разговоры о референдуме по территориям также вызывают вопросы о конституционности, ведь президент не может его просто объявить по собственной инициативе.

Зеленский хочет вынести территориальный вопрос на референдум, чтобы размыть собственную ответственность за непопулярное решение. Однако по Конституции президент не может просто объявить референдум – для этого нужно не менее 3 миллионов подписей граждан из не менее чем двух третей областей. Поэтому заявления о возможном референдуме пока не имеют законных оснований,

– сказал Стуканов.

Публичные требования России никогда не соответствуют ее реальным целям. Поэтому Украина не должна ступать на этот путь даже на шаг, а вместо этого продолжать линию 2025 года: демонстрировать конструктив, участвовать в переговорах, но четко отстаивать свою позицию.

В прошлом году было непонятно, на какие средства воевать, США угрожали остановить помощь, а Европа колебалась. Сегодня же Европа выделила 90 миллиардов евро на два года, а США продают вооружение для Украины за европейские деньги – финансовая основа для продолжения борьбы есть.

"Наше вооружение существенно развивается – мы уже бьем вглубь территории России, уничтожаем заводы по производству баллистики и нефтеперерабатывающие предприятия. Дополнительно давят на Москву падение цен на нефть и усиление санкций. Поэтому наша ситуация, по моему мнению, лучше, чем год назад", – подчеркнул Стуканов.

Важно! Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес предположил, что администрация Дональда Трампа оказывает большее давление на Украину, чем на Россию, поскольку между Вашингтоном и Москвой могут существовать определенные договоренности, о которых, вероятно, станет известно до 4 июля.

Что еще известно о требованиях России по миру?