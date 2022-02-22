Другого на самом деле трудно было ожидать на словах. Агрессора никто никогда не замечал в добровольных отказах от каких-либо "претензий" как рычага дальнейшей агрессии.

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Что будет дальше

Вчерашние заявления россиян, которые кто-то истолковал по-другому, были крайне абстрактны и все толковали их по своему усмотрению. В дальнейшем и вырисовывается главная развилка второго акта нынешней эскалации – будут ли дальнейшие "требования" агрессора к Украине чисто бумажными, будут ли они усилены очередным напряжением, перерастут ли они в масштабные боевые действия. И будет ли Кремль увязывать это с какими-то переговорами с лидерами цивилизованных стран – или демонстративно от них откажется.

То есть главным вопросом является – будет ли текущий фарс (а пока фарс) продолжаться, или этот фарс перерастет в кровавый фарш. Это все на столе, что-то увидим сегодня, остальное – до конца недели. Основной плюс здесь один и это – время. РФ действительно загнана в цугцванг и должна действовать быстро, никакие решения на март там откладывать не будут.

Как бы это ни выглядело морально, я на утро 22 февраля поддерживаю нынешнюю "политику тишины" Украины в ее политическом и юридическом измерении, ровно до того момента, как агрессивные требования РФ не будут формализованы на бумаге или на линии фронта.

На это есть две причины:

Во-первых, Украина обоснованно заявляет, что Россия оккупировала Восток с 2014 года и держала там своих военных, что так называемые "республики" являются оккупационными администрациями РФ. Поэтому нынешнее их "признание" и "введение" войск к утру 22 февраля являются формальными, пропагандистскими мерами.

Не "началом агрессии", а просто очередной спецоперацией в рамках продолжающейся с 2014 года агрессии. Реагировать на которую, конечно, следует масштабно. Но не стоит давать основание врагу говорить "вот видите – раньше нас там не было, а теперь уж вот оно как".

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Во-вторых, на определенное короткое время мертворожденные минские договоренности и нормандский формат объективно становятся орудием Украины. Мы должны последовательно доказать миру официальный отказ РФ от этих механизмов, сделать так, чтобы это были вынуждены признать ОБСЕ, Германия и Франция.

Это очень важно для дальнейшей квалификации российской агрессии. Кроме того, это тактически важно, потому что на Востоке действует Красный Крест и ОБСЕ – это все в рамках минского процесса, и РФ вынуждена будет с этим что-то делать, заявлять позицию.

Поэтому, пока не состоялась юридическая констатация "смерти пациента", Украина должна предпринимать соответствующие усилия по "реанимации нормандии". Для этой констатации также, к сожалению, сразу нельзя делать отдельные меры, которые в дальнейшем будут сделаны. Примером, к сожалению, есть дипотношения. Я также не согласен с тем, что какое-то вялое реагирование на действия РФ их "поощряет".

Там действуют четко по плану, имеющему несколько вариантов, но не имеющему импровизаций. Все варианты видео, документов и планов там уже заготовлены, приятных для нас вариантов нет все равно. Катастрофические варианты и их реализация зависит исключительно от мощностей Вооруженных сил и сплоченности украинского общества.

Нынешняя ситуация "антракта", к сожалению, вряд ли будет продолжительной и по объективным причинам, ключевая из которых – Азовское море. Нынешние "признания", особенно "в пределах областей" там полностью "переворачивают стол" не только для политиков, но и для морского бизнеса, в частности транзитного. И Казахстан уже отказался "признавать ОРДЛО". Это все не будет ждать годами. О соответствующих вызовах напишу отдельно, но уже после завершения антракта.

Другие страны тоже имели свои псевдореспублики, как на Донбассе: смотрите видео