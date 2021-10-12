Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. По его словам, экологическая ситуация во всем регионе будет под угрозой.

К теме В ЕС назвали имена 8 россиян, попавших под новые санкции за оккупацию Крыма: перечень

Путин использует уроки советской ядерной пропаганды

"Тактическое ядерное оружие в Крыму, а теперь еще и намерение разместить на оккупированном украинском полуострове установки по обогащению урана, производство материалов двойного назначения и применение технологий, связанных с ядерным оружием – все это может превратить Крым в ядерный отстойник", – отметил Буданов.

Он добавил, что постоянные угрозы применения такого оружия в конвенциональных целях должны создать атмосферу "ядерного психоза" как в самой России, так и у соседей.

Путин использует уроки советской ядерной пропаганды, у которой была цель запугать Запад, но это привело к формированию стратегии взаимного гарантированного уничтожения,

– добавил руководитель ГУР Минобороны Украины.

Противодействие планам оккупантов в Крыму

По мнению Кирилла Буданова, российские тактики и стратеги считают – если Россия будет угрожать использованием ядерного оружия, то враг будет вынужден пойти на уступки.

В "лучших" традициях холодной войны режим Путина достигает психологического эффекта балансировки ряда стран "на грани войны", например:

ядерные маневры России в Арктике;

ядерные угрозы странам Восточной Европы;

программа ядерного развертывания в Крыму.

Читайте также Оккупанты награждали медалью: боевика "самообороны Крыма" приговорили к условному сроку

Буданов сделал вывод, что из-за экологической угрозы, нависшей над оккупированным Крымом, Украина должна объединить усилия со странами Черноморского региона и Восточной Европы, чтобы вместе противостоять российским планам.

Оккупация Крыма: последние новости

Российские оккупанты кинули украинского пленника в "яму". Причиной стало якобы нарушение режима.

Россия продолжает сажать коллаборационистов в Крыму: задержали "главу горсовета" Евпатории.

Европейский Союз 4 октября согласился добавить санкции против россиян и российских компаний. Ограничения наложат на еще 8 человек.

Полный текст публикации ГУР Минобороны Украины:

Начальник ГУР МО Украины: Россия превращает Крым в ядерный отстойник

Действия российской оккупационной администрации на Крымском полуострове могут привести к экологической катастрофе во всем Черноморском регионе.

"Тактическое ядерное оружие в Крыму, а теперь еще и намерение разместить на оккупированном украинском полуострове установки по обогащению урана, производство материалов двойного назначения и применение технологий, связанных с ядерным оружием, – все это может превратить Крым в ядерный отстойник. Экологическая ситуация во всем регионе будет под угрозой", – об этом сообщил начальник Главного управления разведки МО Украины бригадный генерал Кирилл Буданов.

"Начиная с 1999 года, РФ резко изменила ядерные положения Концепции национальной безопасности и начала отстаивать "принцип деэскалации" в своем ядерном шантаже. Главная роль отводится тактическому ядерному оружию. Постоянные угрозы применения такого оружия в конвенциональных целях призваны создать атмосферу "ядерного психоза" как в самой России, так и у соседей", – утверждает глава военной разведки Украины.

"Путин фактически использует уроки советской ядерной пропаганды, у которой была цель запугать Запад, но привела на самом деле к формированию стратегии взаимного гарантированного уничтожения (mutual assured destruction, MAD)", – отмечает руководитель ГУР МО Украины.

Кирилл Буданов убежден, что в основе такой позиции российских тактиков и стратегов есть твердое убеждение, что если Россия будет угрожать использованием ядерного оружия, то враг будет вынужден пойти на уступки.

"В лучших традициях холодной войны режим Путина достигает психологического эффекта так называемой балансировки ряда стран "на грани войны". Ядерные маневры России в Арктике, ядерные угрозы странам Восточной Европы, а также программа ядерного развертывания в Крыму, что создает проблемы всему Черноморскому региону, – это единый фронт нестабильности и неуверенности", – отмечает Кирилл Буданов.

По его мнению, в контексте экологической угрозы, нависшей над Крымом от ядерных намерений РФ, мы должны консолидировать усилия всех стран Черноморского региона и Восточной Европы по противодействию таким намерениям российского режима. "На карту поставлено будущее не только Крыма и Украины, но и всей Европы. Мы должны четко сказать на весь мир: "Нет ядерному отстойнику в Крыму!", – отмечает бригадный генерал Кирилл Буданов.