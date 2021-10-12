Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. За його словами, екологічна ситуація в усьому регіоні буде під загрозою.

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Путін використовує уроки радянської ядерної пропаганди

"Тактична ядерна зброя в Криму, а тепер ще й намір розмістити на окупованому українському півострові установки зі збагачення урану, виробництво матеріалів подвійного призначення і застосування технологій, пов'язаних з ядерною зброєю – все це може перетворити Крим у ядерний відстійник", – зазначив Буданов.

Він додав, що постійні погрози застосування такої зброї в конвенціональних цілях мають створити атмосферу "ядерного психозу" як у самій Росії, так і в сусідів.

Путін використовує уроки радянської ядерної пропаганди, яка мала на меті залякування Заходу, але призвела до формування стратегії взаємного гарантованого знищення,

– додав керівник ГУР Міноборони України.

Протидія планам окупантів у Криму

На думку Кирила Буданова, російські тактики й стратеги вважають – якщо Росія погрожуватиме використанням ядерної зброї, то ворог буде змушений піти на поступки.

У "кращих" традиціях Холодної війни режим Путіна досягає психологічного ефекту балансування низки країн "на межі війни", наприклад:

ядерні маневри Росії в Арктиці;

ядерні погрози країнам Східної Європи;

програма ядерного розгортання в Криму.

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Буданов зробив висновок, що через екологічну загрозу, яка нависла над окупованим Кримом, Україна має об'єднати зусилля із країнами Чорноморського регіону та Східної Європи, щоб разом протидіяти російським планам.

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Повний текст публікації ГУР Міноборони України:

Начальник ГУР МО України: Росія перетворює Крим у ядерний відстійник

Дії російської окупаційної адміністрації на Кримському півострові можуть призвести до екологічної катастрофи у всьому Чорноморському регіоні.

"Тактична ядерна зброя в Криму, а тепер ще й намір розмістити на окупованому українському півострові установки зі збагачення урану, виробництво матеріалів подвійного призначення і застосування технологій, пов’язаних з ядерною зброєю, – все це може перетворити Крим у ядерний відстійник. Екологічна ситуація в усьому регіоні буде під загрозою", – про це повідомив начальник Головного управління розвідки МО України бригадний генерал Кирило Буданов.

"Починаючи з 1999 року, РФ різко змінила ядерні положення Концепції національної безпеки і почала відстоювати "принцип деескалації" у своєму ядерному шантажі. Головна роль відводиться тактичній ядерній зброї. Постійні погрози застосування такої зброї в конвенціональних цілях покликані створити атмосферу "ядерного психозу" як у самій Росії, так і в сусідів", – стверджує очільник воєнної розвідки України.

"Путін фактично використовує уроки радянської ядерної пропаганди, яка мала на меті залякування Заходу, але призвела, насправді, до формування стратегії взаємного гарантованого знищення (mutual assured destruction, MAD)", – зауважує керівник ГУР МО України.

Кирило Буданов переконаний, що в основі такої позиції російських тактиків і стратегів є тверде переконання, що якщо Росія погрожуватиме використанням ядерної зброї, то ворог буде змушений піти на поступки.

"У кращих традиціях холодної війни режим Путіна досягає психологічного ефекту так званого балансування низки країн “на межі війни”. Ядерні маневри Росії в Арктиці, ядерні погрози країнам Східної Європи, а також програма ядерного розгортання в Криму, що створює проблеми всьому Чорноморському регіону, – це єдиний фронт нестабільності та непевності", – наголошує Кирило Буданов.

На його думку, в контексті екологічної загрози, що нависла над Кримом від ядерних намірів РФ, ми повинні консолідувати зусилля всіх країн Чорноморського регіону та Східної Європи щодо протидії таким намірам російського режиму. "На карту поставлено майбутнє не лише Криму та України, але й усієї Європи. Ми повинні чітко сказати на весь світ: "Ні ядерному відстійнику в Криму!", – зазначає бригадний генерал Кирило Буданов.