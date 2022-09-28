Россия делает лживые вбросы и готовит почву, чтобы сорвать зерновую инициативу, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил, что в Москве прозвучали очередные лживые заявления по возобновлению нашего морского зернового экспорта.

Да, россия снова пытается нивелировать важное достижение Украины и наших партнеров. Об этом Зеленский сказал в своем традиционном обращении.

Важно С фронта будут хорошие новости, продвигаемся вперед, – Зеленский обратился к украинцам

Россия хочет сорвать зерновую инициативу

Зеленский подчеркнул, что такими заявлениями россия готовит почву, чтобы попытаться сорвать зерновую инициативу. Партнеров уже информируют об этом.

Президент отметил, что статистика экспорта – абсолютно прозрачная. Она доступна всем в международном сообществе. Более 5 миллионов тонн агропродукции отправили на экспорт из трех наших портов, 232 судна вышли. Среди стран Африки украинское продовольствие уже отправили в Алжир, Эфиопию, Египет, Ливию, Кению, Сомали, Судану и Тунис.

Чтобы россия снова не поставила эти и другие страны в условия продовольственного кризиса, нужно действовать немедленно,

– предупредил глава государства.

Он также поблагодарил всех, кто противостоит российской дестабилизационной политике и помогает защищать наше государство.

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