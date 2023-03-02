Россия снова увеличила количество кораблей в Черном море, готовятся к ракетной атаке, – Гуменюк

Россияне снова увеличили присутствие в Черном море, держа там более 10 кораблей. Оккупанты готовы нанести ракетный удар ракетами типа "Калибр".

Об этом сообщила спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге в Military Media Center, пишет 24 Канал.

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Залп российских кораблей в море составляет 24 "Калибра"

Она проинформировала, что враг увеличил корабельную группировку по сравнению с предыдущими неделями и сейчас в Черном море находится 13 кораблей.

Среди них 4 ракетоносителя – 2 надводных и 2 подводных. Общий залп "Калибров" может составлять 24 ракеты высокой точности,

– заявила Наталья Гуменюк.

Она подчеркнула, что вывод ракетоносителей говорит о готовности к их применению, и необязательно все 24 "Калибра" готовы к запуску.

Следует отметить, что 1 марта Россия сосредотачивала в Черном море сразу 15 кораблей, из которых 5 являлись ракетоносителями. Однако к вечеру оккупанты завели один из ракетоносителей в пункт базирования.

Представитель ОК "Юг" отмечала, что серьезную угрозу представляют подводные ракетоносители. Причина в том, что пуск ракет с таких кораблей обнаруживать сложно для сил противовоздушной обороны.

Какая ситуация на Юге

В оперативном командовании "Юг" сообщили, что обстановка на Юге Украины остается напряженной, но контролируемой.

Оккупанты обстреливают правобережье, используя все оружие, которое могут подтянуть. За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов ранены 11 человек, среди которых полуторагодовалый ребенок. По состоянию на 2 марта ранены еще не менее 4 человек.

На Очаковском направлении враг продолжает точечные обстрелы. Оккупанты не прекращают воздушную разведку: очередной беспилотный разведчик типа "Орлан-10" уничтожен на Херсонском направлении. Там же был взорван и вражеский склад боекомплекта.

На Кинбурнской косе по результатам огневой работы украинских военных враг оставил догорать три единицы техники.