В эфире телеканала "Эспрессо" руководитель объединенного прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что в течение ближайших двух суток россияне могут нанести массированный ракетный удар по Украине. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Это эпицентр боевых действий, – Маляр рассказала, что действительно происходит в Бахмуте

Россия повысила активность авиации

По словам Гуменюк, Украина наблюдает "определенную активность" авиации врага. Пресс-секретарь отметила, что пока она не связана с непосредственной подготовкой к атаке. Однако сам факт активности уже может свидетельствовать о подготовке к массированному удару.

Учитывая те сроки, которые противник выдержал от прошедшей массированной ракетной атаки, а также те предыдущие меры, которые он уже провел, то есть расследование с помощью БПЛА и запуска "Шахидов", пытаясь проверить готовность и мощность нашей ПВО – все это может свидетельствовать о достаточно интересном интервал до повтора такой атаки с сегодняшнего вечера и в течение ближайших двух суток,

– сказала спикер ОК "Юг".

В ночь на 1 марта Россия снова атаковала Украину дронами