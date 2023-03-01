В эфире телеканала "Эспрессо" руководитель объединенного прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что в течение ближайших двух суток россияне могут нанести массированный ракетный удар по Украине. Об этом пишет 24 Канал.
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Россия повысила активность авиации
По словам Гуменюк, Украина наблюдает "определенную активность" авиации врага. Пресс-секретарь отметила, что пока она не связана с непосредственной подготовкой к атаке. Однако сам факт активности уже может свидетельствовать о подготовке к массированному удару.
Учитывая те сроки, которые противник выдержал от прошедшей массированной ракетной атаки, а также те предыдущие меры, которые он уже провел, то есть расследование с помощью БПЛА и запуска "Шахидов", пытаясь проверить готовность и мощность нашей ПВО – все это может свидетельствовать о достаточно интересном интервал до повтора такой атаки с сегодняшнего вечера и в течение ближайших двух суток,
– сказала спикер ОК "Юг".
В ночь на 1 марта Россия снова атаковала Украину дронами
- В ночь с 28 февраля на 1 марта Россия запустила по Украине "шахиды". В ряде областей объявили воздушную тревогу. В частности, враждебные цели в небе фиксировали в Киевской области и ряде других регионов.
- Ночью в Кременчуге работала ПВО. В Полтавской области сбили до 5 вражеских БпЛА. Мэр Кременчуга сообщил, что ночь была сложной.
- Перед этим россияне атаковали Украину дронами в ночь на 27 февраля. К сожалению, во время этой атаки в Хмельницкой области погибли 2 спасателя.