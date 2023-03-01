В ефірі телеканалу "Еспресо" керівниця об'єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що впродовж у найближчі 2 доби росіяни можуть завдати масованого ракетного удару по Україні. Про це пише 24 Канал.

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Росія підвищила активність авіації

За словами Гуменюк, Україна спостерігає "певну активність" авіації ворога. Речниця зауважила, що поки що вона непов'язана з безпосередньою підготовкою до атаки. Проте сам факт активності вже може свідчити про підготовку до масованого удару.

Враховуючи ті терміни, які противник витримав від минулої масованої ракетної атаки, а також ті попередні заходи, які він вже провів, тобто розслідування за допомогою БпЛА та запуску "Шахідів", намагаючись перевірити готовність та потужність нашої ППО – все це може свідчити про достатньо цікавий інтервал до повтору такої атаки від сьогоднішнього вечора та протягом найближчих двох діб,

– сказала речниця ОК "Південь".

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