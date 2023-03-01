В ефірі телеканалу "Еспресо" керівниця об'єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що впродовж у найближчі 2 доби росіяни можуть завдати масованого ракетного удару по Україні. Про це пише 24 Канал.
Дивіться також Це епіцентр бойових дій, – Маляр розповіла, що насправді відбувається у Бахмуті
Росія підвищила активність авіації
За словами Гуменюк, Україна спостерігає "певну активність" авіації ворога. Речниця зауважила, що поки що вона непов'язана з безпосередньою підготовкою до атаки. Проте сам факт активності вже може свідчити про підготовку до масованого удару.
Враховуючи ті терміни, які противник витримав від минулої масованої ракетної атаки, а також ті попередні заходи, які він вже провів, тобто розслідування за допомогою БпЛА та запуску "Шахідів", намагаючись перевірити готовність та потужність нашої ППО – все це може свідчити про достатньо цікавий інтервал до повтору такої атаки від сьогоднішнього вечора та протягом найближчих двох діб,
– сказала речниця ОК "Південь".
У ніч на 1 березня Росія знову атакувала Україну дронами
- У ніч на з 28 лютого на 1 березня Росія запустила по Україні "шахіди". У низці областях оголосили повітряну тривогу. Зокрема ворожі цілі в небі фіксували у Київській області та низці інших регіонів.
- Вночі у Кременчуці працювала ППО. У Полтавській області збили до 5 ворожих БпЛА. Мер Кременчука повідомив, що ніч була складною.
- Перед цим росіяни атакували Україну дронами у ніч на 27 лютого. На жаль, під час цієї атаки у Хмельницькій області загинули 2 рятувальники.