В Крыму оккупанты держат несколько типов носителей ядерного оружия, – ГУР

Во временно оккупированном Крыму российские захватчики держат носители ядерных боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования. Украинская разведка следит за перемещением этого оружия.

Об этом сообщил представитель Главного управления украинской разведки Андрей Черняк. По его словам, Украина знает, где именно находится ядерное оружие России.

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В Крыму оккупанты держат носители ядерного оружия

Как рассказал Черняк, военная разведка видит, что на территории Крыма размещены носители ядерных боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования. Это корабли, подлодки, самолеты и наземные комплексы, которые могут наносить удары ядерными боеприпасами.

Черняк отметил, что российские захватчики недавно производили определенные работы на объекте "Феодосия-13" в Краснокаменке, чтобы подготовиться к хранению ядерных боеприпасов. Завершили ли эти работы – пока неизвестно.

Россия способна ударить ядерным оружием

Черняк заявил, что Россия способна на все. Однако, надеемся, что международное сообщество сможет повлиять на руководство страны-агрессора, чтобы не привести мир к ядерной катастрофе. По его словам, Украина также учитывает разные варианты развития событий.

Украинская разведка рассказала о ядерной угрозе со стороны России

Недавно представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что Россия имеет в своем арсенале все виды ядерного оружия. По его словам, как тактического, так и стратегического, но военная разведка Украины постоянно следит за его перемещением.