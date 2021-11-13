Россия держит наготове мощную наступательную группировку вокруг Украины, – ОП

Роман Машовец заявил, что вооруженные силы России постоянно удерживают мощную наступательную группировку вокруг Украины. В частности, в 2021 году страна-агрессор провела комплекс командно-штабных учений вблизи границы.

Заместитель главы Офиса Президента Машовец рассказал, что после завершения учебы личный состав вернулся в места постоянной дислокации. В то же время, военная техника осталась вблизи границы с Украиной. В частности, танки, боевые машины и ракетные системы "Искандер".

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Политик подчеркнул: это позволяет властям страны-агрессора за очень короткое время осуществить передислокацию личного состава. А также сформировать ударные группировки, готовые к наступательным действиям на территории Украины.

По словам Машовца, Россия не только демонстрирует военную агрессию, но и ведет полномасштабную гибридную войну против Украины и всего Запада.

Своим поведением Россия ежедневно подрывает основы демократического мира.

Украина сейчас не только имеет военный конфликт с Российской Федерацией за свои территории, а фактически выступает как большая стена для защиты всего мира,

– подчеркнул Машовец.

Россия может стремиться продвигаться вглубь Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал: на границе с Украиной сосредоточены российские войска и техника.

По словам политика, это может свидетельствовать о том, что российское правительство "ищет возможность продвинуться дальше" на украинскую территорию.

Кулеба подчеркнул: "мы не хотим никого пугать, но мы должны сохранять бдительность".

Издание The Washington Post в октябре 2021 года заявило, что Россия снова наращивает войска на границе с Украиной.

Сообщение ГУР Минобороны Украины:

Вооруженные силы России постоянно удерживают мощную наступательную группировку вокруг Украины

Об этом заместитель главы Офиса Президента Украины по национальной безопасности и обороне заявил во время интервью изданию "Military Times".

По словам Романа Машовца, во второй половине 2021 года российские войска провели комплекс широкомасштабных командно-штабных учений вблизи государственной границы Украины. После окончания учений в места постоянной дислокации вернулся только личный состав. Боевая и другая военная техника, такие как танки, боевые машины и ракетные системы "Искандер", остались возле границы Украины. Это позволяет российским властям в очень короткие сроки осуществить передислокацию личного состава и сформировать ударные группировки, готовые к наступательным действиям на территории Украины.

Также замглавы Офиса Президента Украины отметил, что Российская Федерация не просто демонстрирует военную агрессию, а ведет полномасштабную гибридную войну против Украины и всего западного общества.

"Россия своими действиями и вооруженной агрессией ежедневно подрывает основы демократического мира, а Украина сейчас не только имеет военный конфликт с Российской Федерацией на своих территориях, а фактически выступает как большая стена для защиты всего мира", – заявил Роман Машовец.

Отдельно заместитель главы Офиса Президента Украины по вопросам национальной безопасности и обороны прокомментировал применение Вооруженными Силами Украины против оккупационных войск ударного беспилотного авиационного комплекса. По словам Романа Машовца, БПАК "Bayraktar TB2" показали свою эффективность не только для разведки. 26 октября с. г. один из комплексов был использован против российской батареи. Как и ожидалось, подобная операция получила геополитический резонанс. Кроме того, украинская разведка сообщила, что среди российских оккупантов, и в первую очередь среди находящихся на линии столкновения, растет деморализация из-за понимания способностей украинских БпЛА.

"Бойцы оккупационных войск пытаются избежать службы на передовой. Я считаю, что это лучше всего свидетельствует о нашей готовности защищать земли Украины, ведь правда на нашей стороне. Мы не стремимся захватить чужие территории, мы справедливо защищаем свои границы и готовы это делать в будущем", – подытожил Роман Машовец.

"Я считаю, что это дело лучше всего свидетельствует о нашей готовности защищать земли Украины, ведь правда на нашей стороне", – сказал он. "Мы не стремимся захватить чужие территории, мы справедливо защищаем свои границы и готовы это делать в будущем. Наши воины постоянно тренируются и улучшают свои навыки с каждым днем, что неоднократно подтверждали партнеры по НАТО во время совместных учений".