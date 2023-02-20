Несмотря на шторм, в Черном море есть ракетоноситель, – в ОК "Юг" предупредили об опасности удара

В Украине сохраняется угроза ракетного удара со стороны российских оккупационных войск. Оккупанты могут атаковать Украину с акватории Черного моря.

Об этом в эфире телемарафона заявила начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, информирует 24 Канал. Она сообщила, что на боевом дежурстве в Черном море оккупанты держат один подводный носитель "Калибров".

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Выявление пусков ракет с подлодок затрудняет работу ПВО

По словам Гуменюк, не исключено, что россияне могут в любой момент нанести очередной ракетный удар. В то же время, большинство вражеских кораблей сейчас находятся в пункте базирования.

Что касается ожидания усиления каких-либо дистанционных воздействий противника, таких как ракетные удары, то опасность остается. Они могут наносить и точечные ракетные удары, о которых мы предупреждали. Потому что обнаружение пусков ракет с подлодок очень затруднено для работы нашей противовоздушной обороны,

– сказала Гуменюк

Оккупанты начали прятать ракеты в руслах рек

Из-за эффективности украинской ПВО российские военные ищут пути, как преодолеть ее. Так, оккупанты сменили тактику и начали наносить комбинированные удары, сначала атакуя "Шахидами", после чего ракетами.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат также сообщил, что российские оккупанты начали хоронить ракеты в руслах рек. По его словам, захватчики применяют ракеты небольшими количествами, запуская над руслами Днестра и Южного Буга, как можно ниже прижимая к земле.

Кроме того, Игнат напомнил, что враг начал использовать ночные удары ракетами. К сожалению, украинское ПВО все еще не может сбивать российские ракеты Х-22. Этот тип ракеты могут сбивать ЗРК SAMP/T и Patriot, которые западные партнеры пообещали передать Украине.

В Генштабе ВСУ утром 20 февраля также сообщили, что угроза нанесения ударов по России остается высокой по всей территории Украины.