"Россия расшатывает ситуацию": МВД проводит брифинг по событиям в Петропавловской Борщаговке
2 ноября в Петропавловской Борщаговке под Киевом произошли столкновения. В МВД считают, что так Россия дестабилизирует ситуацию в Украине.
"24 Канал" сообщает , что рассказали на брифинге МВД 3 ноября.
Что говорят о столкновениях правоохранительные органы
По каким статьям ведется расследование конфликта
Столкновения расследуются по статьям об организации массовых беспорядков, насилии и захвате сооружений, сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов, препятствовании законной деятельности формирований.
Следствие выясняет, кто присоединился к беспорядкам в самом начале, а кто раздувал конфликт и радикализировал его.
В МВД заявляют, что полиции удалось максимально сгладить ситуацию, даже ценой потери имущества и автомобилей.
Что известно о "медиках"
Лица, прибывшие на место, представились медиками и якобы приехали с целью оказания медицинской помощи.
Затем удалось выяснить, что они не являются медиками. Автомобили частной "скорой помощи" распроданы.
Ее владелец подтвердил, что действовал запрет на использование бренда.
"Медик" оказалась там по просьбе родственницы человека, находившегося в состоянии СОЧ. Предварительно женщина осматривала это место, отправляя туда водителя.
На данный момент установлены 16 радикально настроенных лиц. Оценка пока проводится.
Заявление Цуцкиридзе
Глава Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе сообщил, что правоохранители обнаружили в TikTok стрим.
Заявлений о митинге не поступало, как того требует законодательство. Никаких заявлений о преступлениях в здании полиция также не получала.
Заявления из стримов о сломанном позвоночнике – фейковые. Подстрекали народ,
– отметил Цуцкиридзе, но добавил, что состояние пострадавших еще проверяется.
Около 17:00 начались столкновения и прорыв к зданию.
По словам Цуцкиридзе, полиция не могла попасть на объект, поскольку он является военным. Это было возможно только с санкции суда.
Впоследствии установили, что там находилось 26 человек. Четверо из них выразили желание получить медицинскую помощь.
Глава Национальной полиции добавил, что демонстранты наносили вред полицейским, а те воздержались от применения силы, чтобы не допустить кровопролития. Он также поблагодарил полицейских и сказал, что их действия – это не слабость.
Заявление Выгивского
Выговский утверждает, что протестующие вели себя нелогично, поскольку препятствовали проезду автобуса с этими людьми.
Пытки, что-то умерло – это все фейки. Оценку еще даст ГБР,
– подчеркнул он.
Выговский также проводит собственное расследование.
По его словам, Россия ведет гибридную войну, и эта ситуация расшатывает нас изнутри.
В настоящее время по факту столкновений расследуется ряд уголовных дел.
Выговский утверждает, что четырем людям в здании была оказана медицинская помощь.
Кроме того, в помещении находились еще 17 человек. Это военнослужащие НГУ.
Ситуация началась с ложного вызова скорой помощи. Здание находилось в аренде у Национальной гвардии на законных основаниях.
После резонанса и стримов люди начали собираться. Затем прибыл Пивненко.