Россия к 9 мая хочет захватить Юг Украины, в частности Одессу, – Грозев

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев высказал предположение о планах России на 9 мая. Согласно его прогнозам, страна-агрессор к этой дате намерена захватить Юг Украины.

Об этом он сказал во время спецэфира "Два месяца героического сопротивления". Христо Грозев отмечает, что России очень необходима хоть какая-то победа до 9 мая, передает 24 канал.

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Россиянам нужны хоть какие-то достижения

Журналист отметил, что со стороны России наблюдается паника. Следовательно, страна-агрессор будет пытаться "продать" любую победу до 9 мая.

"Они понимают, что если ничего красивого, как полный коридор в Одессу, например, они не подарят народу, то народ начнет задавать вопросы", – подчеркнул Грозев.

Так что, утверждает журналист-расследователь, до 9 мая Россия не будет оставлять попыток хоть какую-то победу себе записать. Если это ей не удастся, то не исключены террористические атаки.

Если им это не удастся – а мне кажется, что им это не удастся, – то они будут готовы в последнюю минуту пойти на более террористические меры, а это применение химического оружия,

– добавил он.

Христо Грозев отметил, что население России перестает верить правительству своей страны, а также российской пропаганде. Об этом свидетельствуют новые запросы в российских интернет-поисковиках. В частности, россиян интересует:

Что же на самом деле случилось с крейсером "Москва"?

Когда Украина заедет на территорию России?

Куда девался Шойгу?

Неделю назад население больше верило в пропаганду, однако последние 3 – 4 дня задает вопросы, свидетельствующие о том, что население не верит своему правительству, однако публично это еще не выражает,

– добавил он.

Заметим, что ранее заместитель министра обороны Анна Маляр тоже высказала предположение по поводу 9 мая. Она подчеркнула, что для России эта дата сакральна. Поэтому страна-агрессор постарается хоть какое-то достижение к этому дню показать.

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