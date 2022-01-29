Россия до сих пор не решила, нападать ли на Украину, – Резников

Алексей Резников прокомментировал угрозу нового вторжения России на территорию Украины. По его словам, Путин еще не одобрил решение о нападении.

Министр обороны выразил надежду, что агрессор все же не отважится на эскалацию. По его мнению, Кремль пытается "занять позицию силы для переговоров с США и Европой".

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Угрожая интервенцией, они также испытывают единство союзников в Североатлантическом альянсе и Европейском Союзе,

– сказал Алексей Резников.

В то же время, его удивляет то, что некоторые эксперты в США говорят об угрозе боевых действий с октября 2021 года, не вспоминая, что война началась в 2014 году с оккупации Крыма и агрессии на Донбассе.

"И с тех пор Россия продолжала применять арсенал гибридных методов с кибератаками и пропагандистскими операциями", – добавил глава украинского Министерства обороны.

Украина готова дать отпор России

Валерий Залужный заявил, что война вынудила украинскую армию измениться. Наши вооруженные силы прошли сложный путь своего развития и сегодня являются одной из ведущих армий мира.

Министр обороны Украины заявил, что ВСУ, особенно Сухопутные войска, находятся на высоком уровне подготовки. Алексей Резников не верит, что Россия может пойти в наступление.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что не стоит паниковать из-за скопления российских войск вблизи границ Украины. Он подчеркнул, что ВСУ готовы дать отпор врагу.

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Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.