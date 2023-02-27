Сколько пограничников из Змеиного до сих пор в плену

В первый день полномасштабной войны Россия захватила на Змеином 80 военных и гражданских. Часть из них до сих пор находится в неволе.

Об этом рассказал глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко.

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"Тогда в плен попало всего 80 защитников Украины и гражданских, 28 из них были пограничники. Сейчас 12 уволены, 16 еще в плену. К сожалению, мы не можем влиять на эти списки никоим образом. Россия кого хочет, того и отдает. Никакой логики не вижу. Есть люди, которые с первого дня войны находятся в плену", – отметил Дейнеко.

Легендарная фраза о русском корабле

Один из пограничников произнес уже легендарную фразу о российском корабле. Изображение с цитатой разместил в своем кабинете Дейнеко.

"Эта картинка висит с первого дня. Я сказал, что сниму ее после нашей победы или пусть снимет ее тот, кто поменяет меня в этом кресле, если сможет это сделать", – сказал глава Госпогранслужбы.

Кстати говоря Мы маневрировали, чтобы избежать ракет, – летчик "Каспер" об операции по увольнению Змеиного

Авторство фразы о крейсере "Москва" приписывали разным людям. Сначала отметили, что "Москву" послал морпех и даже назвали его имя. Однако впоследствии оказалось, что автором был пограничник. Дейнеко объяснил, почему произошла эта неразбериха.

Смотрите, самая большая ценность для меня – это человеческая жизнь. Я начну с последнего вопроса, почему страна не знает героя. Дело в том, что в отношении этого парня, совершившего, возможно, хулиганский поступок, остаются определенные моменты безопасности.

И у меня есть договоренность с ним, что пока они не решатся, я не сделаю ничего, что бы поставило его безопасность под сомнение, – рассказал Дейнеко.

Он заверил, что радиоканал принадлежал пограничникам. Следовательно, ни один представитель других служб не мог им воспользоваться.

Что происходит на Змеином

Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, пытающихся проводить разведку на Змеином Они 14 февраля обстреливали его противокорабельными ракетами Оникс. Гуменюк заверила, что высадка российского десанта на Змеином невозможна.

"На таком небольшом клочке земли им удержаться не удастся без поддержки боящегося и скрываемого флота и других подразделений, которых рядом нет", – пояснила спикер.