По мнению премьера Польши, Выбор Кремля пока не на стороне Европы. Об этом Моравецкий рассказал во время интервью.

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Путин выбирает конфликт

Россия должна выбрать, хочет ли быть с Европой или против нее. Владимир Путин сегодня выбирает конфликт. И это вредит не только Европе, но и его собственной стране,

– пояснил Моравецкий.

Он также добавил, что сама Европа не хочет конфликта с Кремлем. Однако она также "не может позволить давление и шантаж на почве энергетики".

"Поэтому перед лицом провокаций Путина мы должны быть едиными. Время уступок прошло. Мы должны жестко реагировать путем введения санкций", – заверил премьер Польши.

Комментируя переговоры Джо Байдена и Владимира Путина, Моравецкий заверил, что был бы благодарен президенту США, "если бы беседа вызвала снижение активности России на границе с Украиной и Европой".

И опыт показывает, что Путину доверять нельзя, и политика уступок не действует,

– заверил Моравецкий.

"СП-2" с самого начала использовали с политической целью

Что касается "Северного потока-2", то политик заверил, что он изначально использовался "с политической целью".

"Дать условное согласие на "СП-2" и не ввести санкций против России означает уступить имперской политике Кремля", – заявил премьер.

Матеуш Моравецкий назвал две причины, по которым газопровод опасен для Европы. В частности потому, что:

"СП-2" сделает континент еще более зависимым от одного поставщика;

он лишает транзитные страны "возможности защититься от соблазнов их восточного соседа".

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