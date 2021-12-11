По мнению премьера Польши, Выбор Кремля пока не на стороне Европы. Об этом Моравецкий рассказал во время интервью.
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Путин выбирает конфликт
Россия должна выбрать, хочет ли быть с Европой или против нее. Владимир Путин сегодня выбирает конфликт. И это вредит не только Европе, но и его собственной стране,
– пояснил Моравецкий.
Он также добавил, что сама Европа не хочет конфликта с Кремлем. Однако она также "не может позволить давление и шантаж на почве энергетики".
"Поэтому перед лицом провокаций Путина мы должны быть едиными. Время уступок прошло. Мы должны жестко реагировать путем введения санкций", – заверил премьер Польши.
Комментируя переговоры Джо Байдена и Владимира Путина, Моравецкий заверил, что был бы благодарен президенту США, "если бы беседа вызвала снижение активности России на границе с Украиной и Европой".
И опыт показывает, что Путину доверять нельзя, и политика уступок не действует,
– заверил Моравецкий.
"СП-2" с самого начала использовали с политической целью
Что касается "Северного потока-2", то политик заверил, что он изначально использовался "с политической целью".
"Дать условное согласие на "СП-2" и не ввести санкций против России означает уступить имперской политике Кремля", – заявил премьер.
Матеуш Моравецкий назвал две причины, по которым газопровод опасен для Европы. В частности потому, что:
- "СП-2" сделает континент еще более зависимым от одного поставщика;
- он лишает транзитные страны "возможности защититься от соблазнов их восточного соседа".
Коротко о последних действиях Кремля и реакции мира
- Россия стянула войска к границе с Украиной и заявила, что якобы "втягивание Украины в НАТО" грозит появлением там ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к России и другим вооружениям.
- Это, по мнению Кремля, якобы провоцирует серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе.
- Джо Байден на это заявил, что "никто не имеет права диктовать" относительно невступления Украины в НАТО.
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