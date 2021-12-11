На думку прем'єра Польщі, вибір Кремля наразі не на боці Європи. Про це Моравецький розповів під час інтерв'ю.

До теми Росія й далі нарощує війська біля кордону з Україною, – Пентагон

Путін обирає конфлікт

Росія має обрати, чи хоче бути з Європою чи проти неї. Володимир Путін сьогодні обирає конфлікт. І це шкодить не лише Європі, а й його власній країні,

– пояснив Моравецький.

Він також додав, що сама Європа не хоче конфлікту з Кремлем. Проте вона також "не може дозволити тиск і шантаж на ґрунті енергетики".

"Тому перед лицем провокацій Путіна ми повинні бути єдиними. Час поступок минув. Ми повинні жорстко реагувати шляхом введення санкцій", – запевнив прем'єр Польщі.

Коментуючи переговори Джо Байдена та Володимира Путіна, Моравецький запевнив, що був би вдячний президенту США, "якби бесіда спричинила зниження активності Росії на кордоні з Україною та Європою".

Та досвід показує, що Путіну довіряти не можна, і політика поступок не діє,

– запевнив Моравецький.

"ПП-2" з самого початку використовували з політичною метою

Щодо "Північного потоку-2", то політик запевнив, що він з самого початку використовувався "з політичною метою".

"Дати умовну згоду на "ПП-2" та не ввести санкцій проти Росії означає поступитися імперською політикою Кремля", – заявив прем'єр.

Матеуш Моравецький назвав дві причини, через які газопровід небезпечний для Європи. Зокрема тому, що:

"ПП-2" зробить континент ще більш залежним від одного постачальника;

він позбавляє транзитні країни "можливості захиститися від спокус їхнього східного сусіда".

Коротко про останні дії Кремля та реакцію світу

Байден попередив Путіна про наслідки у випадку вторгнення – дивіться відео