На думку прем'єра Польщі, вибір Кремля наразі не на боці Європи. Про це Моравецький розповів під час інтерв'ю.
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Путін обирає конфлікт
Росія має обрати, чи хоче бути з Європою чи проти неї. Володимир Путін сьогодні обирає конфлікт. І це шкодить не лише Європі, а й його власній країні,
– пояснив Моравецький.
Він також додав, що сама Європа не хоче конфлікту з Кремлем. Проте вона також "не може дозволити тиск і шантаж на ґрунті енергетики".
"Тому перед лицем провокацій Путіна ми повинні бути єдиними. Час поступок минув. Ми повинні жорстко реагувати шляхом введення санкцій", – запевнив прем'єр Польщі.
Коментуючи переговори Джо Байдена та Володимира Путіна, Моравецький запевнив, що був би вдячний президенту США, "якби бесіда спричинила зниження активності Росії на кордоні з Україною та Європою".
Та досвід показує, що Путіну довіряти не можна, і політика поступок не діє,
– запевнив Моравецький.
"ПП-2" з самого початку використовували з політичною метою
Щодо "Північного потоку-2", то політик запевнив, що він з самого початку використовувався "з політичною метою".
"Дати умовну згоду на "ПП-2" та не ввести санкцій проти Росії означає поступитися імперською політикою Кремля", – заявив прем'єр.
Матеуш Моравецький назвав дві причини, через які газопровід небезпечний для Європи. Зокрема тому, що:
- "ПП-2" зробить континент ще більш залежним від одного постачальника;
- він позбавляє транзитні країни "можливості захиститися від спокус їхнього східного сусіда".
Коротко про останні дії Кремля та реакцію світу
- Росія стягнула війська до кордону з Україною та заявила, що нібито "втягування України в НАТО", загрожує появою там ударних ракетних комплексів з мінімальним підлітним часом до Росії та інших озброєнь.
- Це, на думку Кремля, нібито провокує серйозні військові ризики для всіх залучених сторін, аж до масштабного конфлікту в Європі.
- Джо Байден на це заявив, що "ніхто не має права диктувати" щодо невступу України в НАТО.
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