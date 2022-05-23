Россия должна заплатить, – Дуда призвал использовать деньги агрессора в восстановлении Украины

Президент Польши Анджей Дуда прибыл 22 мая в Украину. Во время своего выступления в Верховной Раде он заявил, что, прежде всего, Россия должна оплатить восстановление нашего государства.

Анджей Дуда подчеркнул, что именно Россия – страна-агрессор. И именно она отвечает за все те разрушения, которые испытала Украина с начала полномасштабного вторжения 24 февраля, передает 24 канал.

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Россия должна заплатить за восстановление Украины

Президент Польши во время своего выступления отметил, что в стране будут также пытаться помочь отстроить Украину. С этой целью он будет обсуждать создание специальных фондов с мировыми лидерами.

В то же время Анджей Дуда подчеркнул, что, прежде всего, это должно происходить на средства России, ведь она является страной-агрессоркой. И именно таковы требования исторической справедливости.

Во время выступления в Верховной Раде президент Польши в очередной раз подчеркнул, что именно это государство напало на Украину, уничтожает дома, промышленность, ворует зерно, а также убивает людей. Так что она обязана выплатить репарации. И их частью уже могут являться российские резервы, замороженные в банках Запада.

Это Россия разрушила Украину, и это Россия должна заплатить. Я здесь не сомневаюсь. Я верю, что никто честный в мире таких сомнений не имеет,

– подчеркнул Дуда.

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации все однозначно. И все понимают, кто является агрессором и на чью землю напали и уничтожают.

Анджей Дуда прибыл в Киев: коротко о главном

22 мая президент Польши Анджей Дуда прибыл в Верховную Раду. Народные избранники встретили его аплодисментами . Заметим, что он стал первым иностранным лидером, лично выступающим в нашем парламенте с начала полномасштабного вторжения России.

Во время своего выступления Анджей Дуда рассказал о помощи, предоставленной Украине Польшей с начала войны. Речь идет о танках, БТРах, ПВО, амуниции, а также другом вооружении на 2 миллиарда долларов.

Во время визита Анджея Дуды в Киев польский город Жешув получил от нашего государства почетное звание "города-спасителя". Его отметил президент Украины Владимир Зеленский. Он добавил, что соответствующие звания получат те города, которые помогают нашему государству, народу и защитникам.

Кроме того, Анджей Дуда получил символический подарок. Речь идет о марке "Укрпочты" с российским кораблем, который пошел в известном всем направлении.

Впоследствии Владимир Зеленский поделился впечатлениями от визита Анджея Дуды в Украину. Он сказал, что это был настоящий польский день.

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